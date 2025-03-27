Розпочався весняний розпродаж в Epic Games Store: знижки на ігри сягають 93%

Розпродаж розпочався 26 березня й буде тривати до 9 квітня. Зі знижками можна придбати багато культових ігор, у тому числі The Witcher 3 чи Grand Theft Auto.

Related video

В Epic Games Store розпочався великий весняний розпродаж. Це хороша нагода придбати ігри, про які давно мріяли. У магазині знижки сягають 93%. Як повідомила компанія, знижки будуть діяти понад два тижні — з 26 березня по 9 квітня. Фокус підготував список цікавих проєктів, на які варто звернути увагу.

Так, у списку зі знижками є багато популярних ігор, які часто зустрічаються на розпродажах, таких як The Witcher 3, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto, продукти серії Assassin's Creed, а також Star Wars.

Серед ігор, які варто придбати:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Українська рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи, випущена наприкінці минулого року та розроблена компанією GSC Game World. Її ціна складає 1189 гривень замість 1399 гривень;

. Українська рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутера від першої особи, випущена наприкінці минулого року та розроблена компанією GSC Game World. Її ціна складає 1189 гривень замість 1399 гривень; God of War Ragnarök . Відеогра в жанрі пригодницького бойовика, розроблена студією Santa Monica Studio та видана Sony Interactive Entertainment. Випущена 9 листопада 2022 року. Її ціна складає 1360 гривень замість 1699 гривень;

. Відеогра в жанрі пригодницького бойовика, розроблена студією Santa Monica Studio та видана Sony Interactive Entertainment. Випущена 9 листопада 2022 року. Її ціна складає 1360 гривень замість 1699 гривень; Mount & Blade II: Bannerlord . Відеогра в жанрі рольового бойовика з відкритим світом та елементами стратегії, що розгортається в середньовічному сеттингу, розроблена турецькою компанією TaleWorlds Entertainment. Її ціна складає 510 гривень замість 849 гривень;

. Відеогра в жанрі рольового бойовика з відкритим світом та елементами стратегії, що розгортається в середньовічному сеттингу, розроблена турецькою компанією TaleWorlds Entertainment. Її ціна складає 510 гривень замість 849 гривень; Spider-Man Miles Morales . Гра створена студією Insomniac Games за підтримки Marvel та адаптована для ПК компанією Nixxes Software. Її ціна складає 750 гривень замість 1499 гривень;

. Гра створена студією Insomniac Games за підтримки Marvel та адаптована для ПК компанією Nixxes Software. Її ціна складає 750 гривень замість 1499 гривень; Death Stranding Director's Cut . Відеогра в жанрі action з відкритим світом, створена студією Kojima Productions. Її ціна складає 605 гривень замість 1209 гривень;

. Відеогра в жанрі action з відкритим світом, створена студією Kojima Productions. Її ціна складає 605 гривень замість 1209 гривень; Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition . Відеогра в жанрі survival horror та рольового бойовика від першої особи з відкритим світом, що розробляється і видається польською компанією Techland. Її ціна складає 297 гривень замість 899 гривень;

. Відеогра в жанрі survival horror та рольового бойовика від першої особи з відкритим світом, що розробляється і видається польською компанією Techland. Її ціна складає 297 гривень замість 899 гривень; Tom Clancy's The Division 2. Рольова багатокористувацька гра, розроблена Massive Entertainment та випущена компанією Ubisoft, є сиквелом до Tom Clancy's The Division. Її ціна складає 163 гривні замість 649 гривень;

У магазині також є багато інших ігор зі знижками від 60% до 80%.

Варто нагадати, що нещодавно Counter-Strike 2 знову побив рекорд з кількості гравців онлайн. 15 березня він досяг позначки 1 824 989 гравців.

Також Фокус писав про те, що Warner Bros закрила розробку відеогри Wonder Woman. Більше уваги студія хоче наділити існуючим проєктам.