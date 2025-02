"Мінус" три студії: Warner Bros закрила розробку відеогри Wonder Woman

Студія Monolith Productions, яка працювала над відеогрою Wonder Woman, створила розкішний світ, розповіла авторка коміксів Гейл Сімон. Вона сподівається, що робота продовжиться.

Компанія Warner Bros вирішила зупинити розробку довгоочікуваної відеогри Wonder Woman, а більше уваги приділяти існуючим проєктам. Для покращення ситуації та зростання прибутків керівники вирішили закрити три студії з неуспішними роботами. Про ситуацію з Wonder Woman розповіло видання Bloomberg.

Видання навело інформацію, викладену у внутрішньому меморандумі, який компанія поширила серед співробітників. У меморандумі вказано, що закривають три студії Monolith Productions, Player First Games та Warner Bros. Games San Diego. Причина закриття — неуспішність проєктів, над якими вони працювали — Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus, Harry Potter: Quidditch Champions. Крім того, припиняють роботу над Wonder Woman. Мета заходів, які вживає Warner Bros — зростання прибутковості, ідеться у статті.

У тексті документа вказана позиція голови ігрового та стрімінгового підрозділу Warner Bros. Джей Бі Перретта. Він пояснив, що "якість занадто багатьох наших останніх релізів виявилася невідповідною очікуванням". І новий план СЕО — повернення до стратегії "менше, але масштабніше". Зберігаються успішні проєкти, які і далі працюватимуть — це відеоігри "Гаррі Поттер", Mortal Kombat, Бетмен. Не вказується, чи колись буде повернення до Wonder Woman.

На порталі Bloomberg можна побачити успішність роботи Warner Bros протягом минулих 12 місяців. На інфографіці видно, що у 2024 році вартість акцій коливалась на рівні 7,5 дол. В грудні 2024 відбулось стрімке зростання до 12,50 дол., а потім — спад до 10,7 дол.

Відеогра Wonder Woman - акції Warner Bros. Фото: Bloomberg

Відеогра Wonder Woman — деталі

Wonder Woman (або "Диво-жінка") — відеогра про Діану, героїню серії коміксів та фільмів з всесвіту DC. Про створення відеогри почали говорити у 2021 році. Розробкою займалась студія Monolith Productions. Сюжет гри полягав у тому, що "Диво-жінка" планувала об'єднати воїнів Themyscira (острівна держава, з якої походила Діана) зі звичайними людьми. Гейл Сімон, авторка коміксів DC, розповіла про те, що її запросили долучитись до розробки відеогри. Сімон заявила, що напрацювання, які вона побачила, були дивовижними.

"Гра була розкішною та масштабною. На це було красиво дивитися. Це була чудова команда, і я можу тільки сподіватися, що вони продовжуватимуть робити блискучі ігри. Я знаю, що хтось збирається забрати їх усіх і встановити новий галузевий стандарт", — написала вона в соцмережі X 26 лютого 2025 року.

