"Минус" три студии: Warner Bros закрыла разработку видеоигры Wonder Woman

Студия Monolith Productions, которая работала над видеоигрой Wonder Woman, создала роскошный мир, рассказала автор комиксов Гейл Симон. Она надеется, что работа продолжится.

Компания Warner Bros решила остановить разработку долгожданной видеоигры Wonder Woman, а больше внимания уделять существующим проектам. Для улучшения ситуации и роста доходов руководители решили закрыть три студии с неуспешными работами. О ситуации с Wonder Woman рассказало издание Bloomberg.

Издание привело информацию, изложенную во внутреннем меморандуме, который компания распространила среди сотрудников. В меморандуме указано, что закрывают три студии Monolith Productions, Player First Games и Warner Bros. Games San Diego. Причина закрытия — неуспешность проектов, над которыми они работали — Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus, Harry Potter: Quidditch Champions. Кроме того, прекращают работу над Wonder Woman. Цель мер, которые предпринимает Warner Bros — рост прибыльности, говорится в статье.

В тексте документа указана позиция главы игрового и стримингового подразделения Warner Bros. Джей Би Перретта. Он пояснил, что "качество слишком многих наших последних релизов оказалось несоответствующим ожиданиям". И новый план СЕО — возвращение к стратегии "меньше, но масштабнее". Сохраняются успешные проекты, которые и дальше будут работать — это видеоигры "Гарри Поттер", Mortal Kombat, Бэтмен. Не указывается, будет ли когда-нибудь возвращение к Wonder Woman.

На портале Bloomberg можно увидеть успешность работы Warner Bros в течение прошлых 12 месяцев. На инфографике видно, что в 2024 году стоимость акций колебалась на уровне 7,5 долл. В декабре 2024 состоялся стремительный рост до 12,50 долл., а затем — спад до 10,7 долл.

Видеоигра Wonder Woman — акции Warner Bros. Фото: Bloomberg

Видеоигра Wonder Woman — детали

Wonder Woman (или "Чудо-женщина") — видеоигра о Диане, героине серии комиксов и фильмов из вселенной DC. О создании видеоигры начали говорить в 2021 году. Разработкой занималась студия Monolith Productions. Сюжет игры заключался в том, что "Чудо-женщина" планировала объединить воинов Themyscira (островное государство, из которого происходила Диана) с обычными людьми. Гейл Симон, автор комиксов DC, рассказала о том, что ее пригласили присоединиться к разработке видеоигры. Симон заявила, что наработки, которые она увидела, были удивительными.

"Игра была роскошной и масштабной. На это было красиво смотреть. Это была отличная команда, и я могу только надеяться, что они будут продолжать делать блестящие игры. Я знаю, что кто-то собирается забрать их всех и установить новый отраслевой стандарт", — написала она в соцсети X 26 февраля 2025 года.

