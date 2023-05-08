Генная терапия восстановит зрение, утерянное из-за тяжелого дегенеративного заболевания

Исследователи создали новый метод, который может помочь частично восстановить зрение людям с наследственными нарушениями зрения.

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Ученые из Университета Монреаля, Канада, разработали метод, который обещает обратить вспять потерю зрения с помощью генной терапии. Эта терапия работает путем экспрессии генов, которые превращают спящие клетки в новые светочувствительные клетки сетчатки, чтобы заменить те, которые были потеряны из-за наследственной болезни, пишет New Atlas.

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Некоторые наследственные болезни, такие как пигментный ретинит, возникают тогда, когда светочувствительные клетки сетчатки глаза начинают разрушаться. Со временем у людей значительно ухудшается зрение, они хуже различают те или иные детали и цвета. В самых тяжелых случаях люди могут вообще потерять зрение.

Ученые из Ученые из Университета Монреаля разработали новый метод, который может помочь вернуть утраченное зрение хотя бы частично. Ученые смогли активировать так называемые спящие клетки сетчатки глаза, чтобы превратить их в так называемые индуцированные нейронные клетки. Последние можно превратить в новые светочувствительные клетки для восстановления потерянного зрения.

Клетки Мюллера являются глиальными клетками в сетчатке глаза не только человека, но и всех позвоночных животных. Они обеспечивают структурную поддержку нейронов в сетчатке глаза. По словам ученых, например, у рыб клетки Мюллера помогают восстанавливать поврежденную сетчатку глаза, но увы, такой возможности нет у млекопитающих, в том числе и у человека.

В рамках нового исследования ученые решили найти гены, которые могли бы разблокировать эту функцию в клетках человека. В результате они обнаружили гены в клетках Мюллера, которые могут превратить их в нейроны сетчатки. А их, в свою очередь, можно было бы заменить нужными светочувствительными клетками с помощью генной терапии.

Ученые считают, что это только первый шаг к тому, чтобы можно было восстановить поврежденную сетчатку глаза человека, что приведет к восстановлению утраченного зрения у людей.

Также ученые проверили и другие методы генной терапии и оказалось, что они могут замедлить развитие болезни глаз, и есть вероятность, что они смогут вообще предотвратить ее развитие.

По словам ученых, возможно, однажды можно будет использовать клетки в сетчатке глаза и изменить их таким образом, чтобы они восстанавливали поврежденные в результате патологий клетки.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, когда впервые появился рак у человека. Рак может показаться современной болезнью, но он поражает людей на протяжении многих веков. Первым случаем считается рак в кости большого пальца ноги древнего родственника человека.

Также Фокус писал о том, что ученые разработали гидрогель, способный эффективно уничтожать рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.