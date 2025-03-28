В Steam вышел симулятор жизни inZOI: с первых минут игра возглавила топ продаж

Корейский симулятор жизни inZOI стал самым желанным в Steam. Игра сразу возглавила топ продаж.

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inZOI — это игра-симулятор жизни, в которой игроки выступают формируют мир по собственным представлениям и становятся свидетелями различных историй. Игроки действуют и строят отношения на основе характера и жизненного опыта, что приводит к неожиданным поворотам событий.

В игре можно управлять городами, создавая идеальный фон для собственных историй. Это возможно благодаря реалистичной графике на основе Unreal Engine 5.

inZOI: системные требования

Минимальные требования:

необходим 64-битный процессор и операционная система;

Windows 10/11;

Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600;

12 GB оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM);

DirectX: версии 12;

сеть: широкополосное подключение к Интернету;

место на диске: 40 GB доступного места.

Рекомендованные:

64-битный процессор и операционная система;

Windows 10/11;

intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D;

16 GB оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM);

DirectX: версии 12;

сеть: широкополосное подключение к Интернету;

место на диске: 60 GB доступного места.

В Украине inZOI стоит 1199 грн. Ближайший апдейт выйдет в мае, однако точная дата пока неизвестна. Игру ждут инструменты для моддинга и разнообразные чит-коды.

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