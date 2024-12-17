Душить пам'ять уві сні: вчені з'ясували, як переривчасте дихання впливає на наш мозок

З кожним прожитим роком наш мозок стає дедалі вразливішим до різних хвороб і втрати пам'яті. Однак нещодавно вчені з'ясували, що переривчасте дихання під час сну може прискорити ці процеси в рази.

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Ритми дихання під час сну відіграють вирішальну роль у координації мозкових хвиль гіпокампу, що закріплюють спогади, йдеться в новому дослідженні вчених. Дослідники виявили, що повільні хвилі, веретена і пульсації — коливання мозку, пов'язані з пам'яттю, — синхронізуються в певні моменти дихального циклу. Це спростовує існуючу раніше думку про те, що ці хвилі виникають випадковим чином, і підкреслює, що дихання є ключовим фактором у процесі консолідації пам'яті, пише Northwestern University.

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Старша авторка дослідження і професорка неврології Північно-Західного університету, Христина Зелано, наголосила: "Ми виявили, що вони координуються ритмами дихання". Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, припускає, що ускладнення сну з порушенням дихання, такі як апное уві сні, можуть зупиняти цей процес і послаблювати формування пам'яті.

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Постдокторант Ендрю Шериф, співавтор дослідження, пояснив: "Коли ви не висипаєтеся, страждає ваш мозок, страждає ваше пізнання, ви стаєте загальмованим". Апное сну, що характеризується частими паузами в диханні, також пов'язане з інсультом, деменцією і хворобою Альцгеймера, що наголошує на важливості діагностики та лікування таких ускладнень для підтримки здоров'я мозку.

Історично зв'язок між сном і пам'яттю було визнано з давніх часів. Римський вчений Квінтіліан зазначав, що нічний відпочинок може поліпшити пам'ять, і зараз цей феномен пояснюється активним відтворенням мозком вражень під час сну. Шериф розповів особистий досвід про навігацію Рейк'явіком, Ісландія, коли одного разу він прокинувся з чіткішою ментальною мапою міста, приписавши це поліпшення коливанням гіпокампа, що посилюються під час сну. Це дослідження розширює відомі дані про ефекти дихання на роботу мозку поза подальшим неспанням, де зосереджене дихання може поліпшити увагу і зменшити тривогу. Показуючи, як дихальні ритми впливають на синхронізацію нейронів під час сну, дослідження розкрило вченим ширше значення дихальних патернів для когнітивного здоров'я.

Порушене дихання не тільки впливає на якість сну, а й заважає точній координації мозкових хвиль, необхідній для закріплення спогадів. Лікування порушень сну, таких як апное, може зіграти вирішальну роль у поліпшенні пам'яті та зниженні ризику нейродегенеративних захворювань із віком. Такі методи лікування, як апарати безперервного позитивного тиску в дихальних шляхах, можуть відновити нормальне дихання, потенційно покращуючи роботу мозку, нагадують учені. Поки вони продовжують з'ясовувати, як фізіологічні ритми, такі як дихання, впливають на мозок, ці результати можуть уже прокласти шлях до нових втручань для одночасного захисту пам'яті та здоров'я мозку мільйонів.

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