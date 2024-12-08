Йти на зустріч світлу: вчені вивчили унікальний спосіб поліпшення пам'яті

Проблеми з пам'яттю проявляються дедалі частіше, чим старшими ми стаємо, і вчені шукають різні шляхи її зміцнення. Намагаючись посилити її візуальну частину, вони звернулися до світла і виробили унікальний метод, що допомагає людям запам'ятовувати дрібні деталі.

Дослідники з Університету Помпеу Фабра в Барселоні домоглися значного прогресу в розумінні того, як сенсорна стимуляція може поліпшити зорову робочу пам'ять людського мозку. Ці результати можуть допомогти їм зрозуміти, чому деякі люди отримують від неї набагато більше користі і адаптувати майбутні способи її застосування для допомоги набагато більшій кількості людей, пише Medical Xpress.

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Візуальна робоча пам'ять — це система, що дає змогу людям тимчасово зберігати візуальну інформацію та маніпулювати нею протягом коротких періодів часу, що вкрай важливо для вирішення таких завдань, як розгадування головоломок або розрізнення об'єктів. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Psychology, вивчалося питання про те, чи може ритмічна сенсорна стимуляція, наприклад, мерехтіння світла або звукові сигнали, покращити об'єм цієї пам'яті, причому цей метод може бути потенційно більш доступним, ніж електрична стимуляція мозку.

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Гіпотеза команди оберталася навколо обчислювальної моделі тета-гамма, яка передбачає, що обсяг пам'яті пов'язаний із частотою тета-коливань мозку. Використовуючи метод сенсорного захоплення, який синхронізує ритми мозку із зовнішніми стимулами, вони провели експеримент із 209 учасниками, маніпулюючи швидкістю їхніх мозкових коливань за допомогою візуальних і слухових сигналів. Потім учасників оцінювали за допомогою завдання на виявлення змін, у якому їм потрібно було визначити відмінності між наборами різнокольорових квадратів, що відображалися протягом короткого часу. Несподівано результати показали, що як швидші, так і повільніші стимули тета-частоти покращують здатність до запам'ятовування, спростовуючи первісне припущення, що тільки повільніші коливання можуть поліпшити її.

Цей метод виявився особливо корисним для людей із природно нижчим вихідним рівнем пам'яті, що підкреслює його потенціал для цілеспрямованого втручання. Отримані результати відкривають двері для практичного застосування, наприклад, для використання сенсорної стимуляції для поліпшення когнітивних функцій у повсякденній обстановці, наприклад, на робочому місці або в транспорті, вважають автори. Крім того, неінвазивність методу може зробити його більш доступним порівняно з традиційними методами електростимуляції.

Дослідження також порушує питання про застосовність методу в клінічних групах із дефіцитом пам'яті, таких як пацієнти з шизофренією. Майбутні роботи авторів будуть спрямовані на глибше вивчення того, як сенсорне утримання впливає на ширші функції мозку, включно зі сприйняттям і увагою, поряд із пам'яттю. Вчені також мають намір вивчити механізми, що лежать в основі поліпшення пам'яті, і зрозуміти, чому деякі люди отримують більше користі, ніж інші. Це дослідження прокладає шлях до нових методів поліпшення когнітивних здібностей, одночасно кидаючи виклик традиційним уявленням про коливання мозку і пам'яті, вважають дослідники.

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