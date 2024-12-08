Идти на встречу свету: ученые изучили уникальный способ улучшения памяти

Проблемы с памятью проявляются все чаще, чем старше мы становимся и ученые ищут различные пути ее укрепления. Пытаясь усилить ее визуальную часть, они обратились к свету и выработали уникальный метод, помогающий людям запоминать мелкие детали.

Исследователи из Университета Помпеу Фабра в Барселоне добились значительного прогресса в понимании того, как сенсорная стимуляция может улучшить зрительную рабочую память человеческого мозга. Эти результаты могут помочь им понять, почему некоторые люди извлекают из нее гораздо больше пользы и адаптировать будущие способы ее применения для помощи гораздо большему числу людей, пишет Medical Xpress.

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Визуальная рабочая память — это система, позволяющая людям временно хранить визуальную информацию и манипулировать ею в течение коротких периодов времени, что крайне важно для решения таких задач, как разгадывание головоломок или различение объектов. В исследовании, опубликованном в журнале Communications Psychology, изучался вопрос о том, может ли ритмическая сенсорная стимуляция, например, мерцание света или звуковые сигналы, улучшить объем этой памяти, причем этот метод может быть потенциально более доступен, чем электрическая стимуляция мозга.

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Гипотеза команды вращалась вокруг вычислительной модели тета-гамма, которая предполагает, что объем памяти связан с частотой тета-колебаний мозга. Используя метод сенсорного увлечения, который синхронизирует ритмы мозга с внешними стимулами, они провели эксперимент с 209 участниками, манипулируя скоростью их мозговых колебаний с помощью визуальных и слуховых сигналов. Затем участники оценивались с помощью задачи на обнаружение изменений, в которой им требовалось определить различия между наборами разноцветных квадратов, отображаемых в течение короткого времени. Неожиданно результаты показали, что как более быстрые, так и более медленные стимулы тета-частоты улучшают способность к запоминанию, опровергая первоначальное предположение, что только более медленные колебания могут улучшить ее.

Этот метод оказался особенно полезен для людей с естественно более низким исходным уровнем памяти, что подчеркивает его потенциал для целенаправленного вмешательства. Полученные результаты открывают двери для практического применения, например, для использования сенсорной стимуляции для улучшения когнитивных функций в повседневной обстановке, например, на рабочем месте или в транспорте, считают авторы. Кроме того, неинвазивность метода может сделать его более доступным по сравнению с традиционными методами электростимуляции.

Исследование также поднимает вопрос о применимости метода в клинических группах с дефицитом памяти, таких как пациенты с шизофренией. Будущие работы авторов будут направлены на более глубокое изучение того, как сенсорное удержание влияет на более широкие функции мозга, включая восприятие и внимание, наряду с памятью. Ученые также намерены изучить механизмы, лежащие в основе улучшения памяти, и понять, почему некоторые люди получают больше пользы, чем другие. Это исследование прокладывает путь к новым методам улучшения когнитивных способностей, одновременно бросая вызов традиционным представлениям о колебаниях мозга и памяти, считают исследователи.

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