Душит память во сне: ученые выяснили, как прерывистое дыхание влияет на наш мозг

С каждым прожитым годом наш мозг становится все более уязвим для различных болезней и потери памяти. Однако недавно ученые выяснили, что прерывистое дыхание во время сна может ускорить эти процессы в разы.

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Ритмы дыхания во время сна играют решающую роль в координации мозговых волн гиппокампа, которые закрепляют воспоминания, говорится в новом исследовании ученых. Исследователи обнаружили, что медленные волны, веретена и пульсации — колебания мозга, связанные с памятью, синхронизируются в определенные моменты дыхательного цикла. Это опровергает бытовавшее ранее мнение о том, что эти волны возникают случайным образом, и подчеркивает, что дыхание является ключевым фактором в процессе консолидации памяти, пишет Northwestern University.

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Старший автор исследования и профессор неврологии Северо-Западного университета, Кристина Зелано, подчеркнула: "Мы обнаружили, что они координируются ритмами дыхания". Исследование, опубликованное в журнале PNAS, предполагает, что осложнения сна с нарушением дыхания, такие как апноэ во сне, могут останавливать этот процесс и ослаблять формирование памяти.

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Постдокторант Эндрю Шериф, соавтор исследования, пояснил: "Когда вы не высыпаетесь, страдает ваш мозг, страдает ваше познание, вы становитесь заторможенным". Апноэ сна, характеризующееся частыми паузами в дыхании, также связано с инсультом, деменцией и болезнью Альцгеймера, что подчеркивает важность диагностики и лечения таких осложнений для поддержания здоровья мозга.

Исторически связь между сном и памятью была признана с древних времен. Римский ученый Квинтилиан отмечал, что ночной отдых может улучшить память, и сейчас этот феномен объясняется активным воспроизведением мозгом впечатлений во время сна. Шериф рассказал личный опыт о навигации по Рейкьявику, Исландия, когда однажды он проснулся с более четкой ментальной картой города, приписав это улучшение колебаниям гиппокампа, усиливающимся во время сна. Это исследование расширяет известные данные об эффектах дыхания на работу мозга вне последующего бодрствования, где сосредоточенное дыхание может улучшить внимание и уменьшить тревогу. Показывая, как дыхательные ритмы влияют на синхронизацию нейронов во время сна, исследование раскрыло ученым более широкое значение дыхательных паттернов для когнитивного здоровья.

Нарушенное дыхание не только влияет на качество сна, но и мешает точной координации мозговых волн, необходимой для закрепления воспоминаний. Лечение нарушений сна, таких как апноэ, может сыграть решающую роль в улучшении памяти и снижении риска нейродегенеративных заболеваний с возрастом. Такие методы лечения, как аппараты непрерывного положительного давления в дыхательных путях, могут восстановить нормальное дыхание, потенциально улучшая работу мозга, напоминают ученые. Пока они продолжают выяснять, как физиологические ритмы, такие как дыхание, влияют на мозг, эти результаты могут уже проложить путь к новым вмешательствам для одновременной защиты памяти и здоровья мозга миллионов.

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