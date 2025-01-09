Проклятье Нобелевской премии: что преследует многих лауреатов

Для загадочного недуга был даже придуман термин "нобелевская болезнь", которая поразила многих лауреатов премии.

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Лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн когда-то признался, что чувствует себя "мошенником из-за преувеличенного уважения к его работе". Возможно, он страдал от синдрома самозванца, правда, далеко не все лауреаты реагировали подобным образом на признание, пишет IFLScience.

На сегодняшний день существует даже специальный термин для странного поведения нобелевских лауреатов – "нобелевская болезнь" или "необелит". Этот термин описывает сумасшедшие и ненаучные взгляды, которыми заинтересовались некоторые лауреаты Нобелевской премии после признания.

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Дело в том, что есть удивительно длинные список лауреатов Нобелевской премии, которые после победы начали поддерживать псевдонаучные теории, кардинально отклоняясь от своей области знаний. Многие из них решили исследовать экстрасенсорные способности, а один из даже утверждал, что его посетил говорящий, ездящий на мотоцикле, светящийся зеленый енот.

К примеру, Пьер Кюри получил Нобелевскую премию по физике за открытие радия и полония, прежде чем начал участвовать в спиритических сеансах и верить, что исследование паранормальных явлений может помочь нам ответить на вопросы о магнетизме. Джозеф Томсон, получивший ту же премию за открытие электрона, проявил аналогичный интерес к психическим явлениям и был членом Общества психических исследований в течение 34 лет.

Шарль Рише, получивший премию по физиологии или медицине в 1913 году, впервые ввел термин "эктоплазма". Он считал, что так называемую эктоплазму могут выделать медиумы во время сеансов. Например, медиум Хелен Дункан проглатывала ленту марли, а затем могла изрыгать ее в нужный момент. К концу марли она прикрепляла перчатки или журнальные вырезки, чтобы все выглядело более жутко. Такой простой трюк не должен был впечатлить человека, получившего Нобелевскую премию по медицине.

Но иногда, "нобелевская болезнь" приобретала действительно зловещий оттенок. Ричард Смолли, получивший премию по химии за открытие третьей формы углерода в 1996 году, продолжил выступать против эволюции, в то время как другие выступали за евгенику, лоботомию и вредные практики и идеи вокруг аутизма.

Почему же так много лауреатов Нобелевской премии обращаются к псевдонаучным убеждениям? По словам одного из лауреатов, Пола Нерс, это может быть отчасти связано с внешним давлением со стороны СМИ и других групп, которые призывали лауреатов выйти за рамки своей области знаний.

"В глазах многих людей я внезапно стал ведущим мировым экспертом практически во всем. Это было довольно шокирующим. Дело не в том, что я слишком скромный человек и знаю кое-что о биологии и науке в целом, но экспертом во всем я, конечно, не являюсь", — объяснил Нерс.

Независимая же команда исследователей считает, что ряд когнитивных ошибок, включая предвзятое слепое пятно и чувство всезнания, всемогущества и неуязвимости, а также черты личности, такие как нарциссизм и чрезмерная открытость или же "комплекс гуру" могут предрасполагать высокоинтеллектуальных людей к катастрофическим ошибкам критического мышления.

Напомним, ученые рассказали, откуда появилась легенда о проклятье фараонов, охраняющих гробницы Древнего Египта. Историки говорят, что проклятья действительно защищали гробницы, но есть некоторые нюансы.