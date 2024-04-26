Проклятье фараонов, охраняющее гробницы Древнего Египта: откуда появилась легенда

Историки говорят, что проклятья действительно защищали гробницы, но есть некоторые нюансы.

Related video

Обнаружение гробницы Тутанхамона стало одним из самых значимых открытий 20-го века, которое вдохновило людей на бесчисленное количество мифов. В частности, появилось так называемое "Проклятие фараона", причиной которого стала смерть лорда Герберта Карнарвона. Он умер спустя всего несколько месяцев после того, как вошел в гробницу Тутанхамона, пишет IFLScience.

Несмотря на подозрительное совпадение, существует множество более логичных объяснений тому, что произошло с лордом Карнарвоном. К примеру, глава той экспедиции Говард Картер, который, по сути, забрал Короля-мальчика из его гробницы, прожил еще 17 лет после этого.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что же касается лорда, то он находился на пороге смерти задолго до того, как зашел в гробницу Тутанхамона. На протяжении многих лет он страдал от повторных инфекций легких после серьезной травмы, полученной в автокатастрофе в 1903 году.

Даже несмотря на это, лорд прожил захватывающую жизнь до того момента, пока в конце концов не скончался от инфекции в крови, переносимой комарами, в мае 1923 года.

Мертвый фараон не мог проклясть Карнарвона, а вот СМИ вполне могли бы. Для того, чтобы профинансировать экспедицию, лорд продал эксклюзивные права на всю информацию об исследовании лондонской газете Times. Таким образом газета получила полную монополию на все факты, касающиеся открытия гробницы Тутанхамона.

В то время, когда весь мир был очарован историей открытия гробницы, многие другие издания пытались заполучить хоть какую-то информацию для публикации. Иногда, СМИ прибегали к выдумкам, так как Times не желало делиться даже крупицей информации.

Смерть Карнарвона стала еще большим поводом для спекулятивных публикаций по поводу причин его кончины.

Куратор всемирно известной выставки Тутанхамона в Пенсильванском музее Дэвид Сильверман еще в 1987 году писал, что в то время многие журналисты намеренно неверное истолковали надписи на гробнице, чтобы намекнуть на проклятье. Например, одно из СМИ приводило отрывок якобы из гробницы: "Я убью всех, кто переступит этот порог и попадет в священные владения фараона, живущего вечно". Стоит ли упоминать, что на самом деле никаких подобных надписей на гробнице Тутанхамона не было найдено.

Рядом с мумией Тутанхамона не было найдено никаких проклятий, но иногда, их все же писали на других египетских гробницах. Вот один из известных примеров таких проклятий: "те, кто сломает эту гробницу, встретят смерть от болезни, которую не вылечит ни один врач".

Но такие проклятия наносились на гробницы частных лиц, так как египтяне считали, что фараоны уже защищены серией заклинаний, известных как "Тексты пирамид. Поэтому королевские особы не нуждались в дополнительной защите.

Если же отставить в сторону суеверия, некоторую реальную угрозу гробницы все же несли. Дело в том, что запечатанных гробницах могли содержаться вредные грибки, плесень и другие микробы, которые могли навредить археологам. Правда, пока нет никаких подтвержденных случаев, когда египтологи заражались опасными патогенами во время открытия гробниц.

Напомним, открывший гробницу Тутанхамона археолог, украл сокровища фараона. Переписка между Говардом Картером и другим ученым подтверждает давние подозрения египтологов.