Прокляття фараонів, що охороняє гробниці Стародавнього Єгипту: звідки з'явилася легенда

Історики кажуть, що прокляття дійсно захищали гробниці, але є деякі нюанси.

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Виявлення гробниці Тутанхамона стало одним із найбільш значущих відкриттів 20-го століття, яке надихнуло людей на незліченну кількість міфів. Зокрема, з'явилося так зване "Прокляття фараона", причиною якого стала смерть лорда Герберта Карнарвона. Він помер лише через кілька місяців після того, як увійшов до гробниці Тутанхамона, пише IFLScience.

Попри підозрілий збіг, існує безліч більш логічних пояснень того, що сталося з лордом Карнарвоном. Наприклад, глава тієї експедиції Говард Картер, який, по суті, забрав Короля-хлопчика з його гробниці, прожив ще 17 років після цього.

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Що ж стосується лорда, то він перебував на порозі смерті задовго до того, як зайшов у гробницю Тутанхамона. Протягом багатьох років він страждав від повторних інфекцій легенів після серйозної травми, отриманої в автокатастрофі 1903 року.

Навіть попри це, лорд прожив захопливе життя до того моменту, доки врешті-решт не помер від інфекції в крові, яку переносили комарі, у травні 1923 року.

Мертвий фараон не міг проклясти Карнарвона, а ось ЗМІ цілком могли б. Для того, щоб профінансувати експедицію, лорд продав ексклюзивні права на всю інформацію про дослідження лондонській газеті Times. Так газета отримала повну монополію на всі факти, що стосуються відкриття гробниці Тутанхамона.

У той час, коли весь світ був зачарований історією відкриття гробниці, багато інших видань намагалися роздобути хоч якусь інформацію для публікації. Іноді ЗМІ вдавалися до вигадок, оскільки Times не бажало ділитися навіть крихтою інформації.

Смерть Карнарвона стала ще більшим приводом для спекулятивних публікацій з приводу причин його смерті.

Куратор всесвітньо відомої виставки Тутанхамона в Пенсільванському музеї Девід Сільверман ще 1987 року писав, що на той час багато журналістів навмисно невірно витлумачили написи на гробниці, щоб натякнути на прокляття. Наприклад, одне зі ЗМІ наводило уривок нібито з гробниці: "Я вб'ю всіх, хто переступить цей поріг і потрапить у священні володіння фараона, що живе вічно". Чи варто згадувати, що насправді жодних подібних написів на гробниці Тутанхамона не було знайдено.

Поруч із мумією Тутанхамона не було знайдено жодних прокльонів, але інколи, їх все ж писали на інших єгипетських гробницях. Ось один із відомих прикладів таких проклять: "ті, хто зламає цю гробницю, зустрінуть смерть від хвороби, яку не вилікує жоден лікар".

Але такі прокляття наносили на гробниці приватних осіб, бо єгиптяни вважали, що фараони вже захищені серією заклинань, відомих як "Тексти пірамід. Тому королівські особи не потребували додаткового захисту.

Якщо ж відставити убік забобони, деяку реальну загрозу гробниці все ж таки несли. Річ у тім, що в запечатаних гробницях могли міститися шкідливі грибки, пліснява та інші мікроби, які могли нашкодити археологам. Щоправда, поки що немає жодних підтверджених випадків, коли єгиптологи заражалися небезпечними патогенами під час відкриття гробниць.

Нагадаємо, археолог, який відкрив гробницю Тутанхамона, вкрав скарби фараона. Листування між Говардом Картером та іншим ученим підтверджує давні підозри єгиптологів.