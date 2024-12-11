Упражнения, спасающие мозг: ученые рассказали, какие тренировки защищают от деменции

С возрастом наш разум может становиться все более затуманенным и ясность мышления может стать роскошью. Однако недавно ученые выяснили, что простой тип тренировок способен спасти мозг у пожилых людей.

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Недавнее исследование раскрыло весть потенциал и важность кардиореспираторного фитнеса для сохранения когнитивных функций у пожилых людей. В исследовании подчеркивается, что более высокий уровень аэробной физической подготовки коррелирует с лучшими показателями в различных когнитивных областях, подверженных возрастному снижению, таких как скорость обработки информации, рабочая память и исполнительная функция, пишет Medical Xpress.

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Обнаруженная связь сохраняется независимо от возраста или генетической предрасположенности к снижению когнитивных способностей, например, наличия гена APOE4, выяснили ученые. В исследовании, опубликованном в журнале British Journal of Sports Medicine, в котором приняли участие 648 человек в возрасте от 65 до 80 лет, кардиореспираторный фитнес определялся с помощью показателей VO2 max, измеренных во время беговых тестов.

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Когнитивные способности оценивались учеными с помощью комплексных нейропсихологических тестов в течение двух дней. В среднем участники демонстрировали VO2 max 21,68 мл/кг/мин, что ниже типичных показателей хорошей физической формы. Несмотря на это, более высокие значения VO2 max последовательно предсказывали более высокие когнитивные показатели, причем женщины, менее образованные люди и пользователи бета-блокаторов демонстрировали особенно выраженные преимущества в определенных областях.

Хотя наблюдательный характер исследования не позволяет сделать окончательных причинно-следственных выводов, исследователи предлагают механизмы, связывающие фитнес с когнитивным здоровьем. Среди гипотетических путей — усиление мозгового кровотока, снижение окислительного стресса и улучшение нейропластичности. Психосоциальные преимущества фитнеса, такие как улучшение настроения и сна, также могут играть определенную роль.

Полученные результаты подчеркивают потенциал целенаправленных аэробных упражнений для поддержки когнитивного здоровья, особенно в группах риска. Выявление факторов, влияющих на эту взаимосвязь, таких как образование и прием лекарств, позволит разработать персонализированные фитнес-мероприятия для достижения максимального эффекта. Исследователи выступают за дальнейшее изучение стратегий борьбы с когнитивными нарушениями на основе физических упражнений, указывая на многогранные преимущества поддержания физической формы в пожилом возрасте.

Это исследование также согласуется с более широкими данными, показывающими, что аэробные упражнения не только смягчают когнитивные нарушения, но и снижают риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, даже умеренные физические нагрузки могут значительно улучшить общее состояние здоровья.

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