Укрепляя его, мы улучшаем всю нашу жизнь: ученые назвали ключевой элемент здорового тела

Наше тело имеет множество областей, которые считаются важными и влияют на наше общее здоровье. Однако на их фоне выделяется один элемент, который связан абсолютно со всеми процессами и который, по словам ученых, мы с легкостью можем укрепить.

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Крепкий позвоночник и мышечное ядро являются основой нашего общего самочувствия и хоть это и может казаться не так, они играют ключевую роль почти в каждом нашем движении на протяжении всех суток. Будь то переноска продуктов, занятия пилатесом или даже вставание с кровати, основные мышцы стабилизируют и поддерживают наше тело. Многие люди, в погоне за их укреплением готовы днями пропадать в спортзалах, однако ученые и врачи выяснили, что дорогие и громоздкие тренажеры совсем не обязательны для достижения такого эффекта, пишет Marie Claire UK.

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Исследования, проведенные в журнале Physical Therapy Science, выявили серьезные физические преимущества укрепления ядра, от улучшения спортивных результатов до снижения риска травм, а другое исследование, опубликованное в журнале Current Sports Medicine Report, определило его огромное влияние на нашу повседневную деятельность.

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Но что же за таинственное "ядро" продолжают упоминать врачи и тренеры? Нет, это не снаряд для пушек, с которым нам предлагают заниматься и не центр нашей планеты. Мышечное ядро, состоящее из 29 взаимосвязанных мышц, является чем-то большим, чем просто область мышц брюшного пресса и включает в себя спину, ягодицы, бедра и тазовое дно. По словам Роуэна Клифта, персонального тренера Freeletics, его укрепление позволяет снизить нагрузку на шею и поясницу и уменьшить дискомфорт у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Но список его преимуществ гораздо длиннее, о чем и решили рассказать другие эксперты.

Сильное ядро может помочь сохранить осанку, подвижность и здоровье таза, что жизненно важно по мере старения организма, особенно для женщин. Тренировки для его укрепления не только удобны для выполнения в домашних условиях, но и очень эффективны для повышения общей энергии и уровня метаболизма.

Персональный тренер и основательница проекта Owning Your Menopause, Кейт Роу-Хэм, объясняет, что упражнения на пресс задействуют сразу несколько групп мышц, включая сам пресс, спину, бедра и таз, что приводит к повышению ловкости, выносливости и даже метаболической активности у людей, которые часто их практикуют. Они также помогают защитить позвоночник и суставы от травм, укрепляя их и делая повседневные задачи, такие как подъем или скручивание, более легкими и безопасными.

Персональный тренер Эмма Борд добавляет, что сильное ядро помогает поддерживать равновесие и устойчивость, снижает вероятность травм и улучшает осанку, что очень важно как для фитнеса, так и для повседневной жизни, ведь в современном мире, в котором люди часто проводят время в сидячем положении, она страдает сильнее всего. Улучшение осанки — одно из важнейших преимуществ укрепления ядра, поскольку оно поддерживает здоровье позвоночника и выравнивает его.

Кроме того, тренировки для укрепления ядра улучшают баланс и координацию, стабилизируя тело и улучшают общую работу мышц, что делает любые наши движения более эффективными, плавными и безболезненными. Функциональный фитнес также выигрывает от упражнений для укрепления ядра, поскольку они делают такие действия, как сгибание, подъем или скручивание, менее нагрузочными, помогая нам достигать новых вершин в нем, покоряя все более сложные упражнения.

На этом его преимущества и эффекты не заканчиваются, ведь более сильное ядро повышает наши спортивные результаты, помогая при беге или занятиях различными видами спорта. Кроме того, регулярная работа с ним способствует гибкости и подвижности, что со временем снижает риск растяжений и травм. Клифт считает, что стабильное ядро сводит к минимуму вероятность травм позвоночника и таза, повышая общую физическую устойчивость у человека, который занимается его укреплением.

Для эффективной тренировки ядра эксперты рекомендуют выполнять упражнения, направленные на работу сразу нескольких групп мышц, создавая эффект работы всего тела. Такие упражнения, как планки, "птица-собака" и скручивания, не только укрепляют пресс и косые мышцы, но и задействуют стабилизирующие мышцы бедер, ягодиц и плеч, которые очень важны в укреплении нашего каркаса в целом.

Продвинутые виды нагрузки, такие как подъемы ног в висе и удержание полого тела, требуют значительной силы и выносливости, но при этом предлагают комплексную тренировку, которая ускоряет метаболизм и сжигание калорий поверх преимуществ для ядра. Эти упражнения также улучшают нервно-мышечную координацию, повышая способность мозга управлять сложными движениями.

Наконец, по мнению тренеров, новички могут легко включить в свой распорядок различные распространенные, но от этого не менее эффективные, упражнения. Планки или подъемы туловища подходят для любого уровня физической подготовки и могут быть изменены в плане интенсивности по мере роста нашей силы. Для тех кто хочет улучшить осанку, равновесие и в то же время повысить свои спортивные результаты, тренировки для укрепления позвоночника принесут огромную пользу, одновременно улучшая качество повседневной жизни.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.