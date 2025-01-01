Спасение при лишнем весе: ученые выяснили, какие упражнения легче всего помогают похудеть

Лишний вес влечет за собой целый ряд осложнений со здоровьем и многие люди пытаются избавиться от него с помощью упражнений. Недавно ученые выяснили, какой тип лучше всего подходит взрослым людям с лишним весом и сколько им стоит упражняться.

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Комплексное исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа и иранских институтов, установило надежную связь между аэробными упражнениями и эффективным контролем веса у взрослых людей, относящихся к категории людей с избыточным весом или ожирением. Определенный ими тип физической нагрузки оказался самым эффективным для снижения веса, пишет Knowridge.

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В мета-анализе, опубликованном в JAMA Network Open и проведенном под руководством научного сотрудника кафедры эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения, Ахмада Джаеди, были обобщены данные 116 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие 6 880 человек, с целью анализа влияния продолжительности физических упражнений на различные показатели, связанные с весом, такие как масса тела, окружность талии и процент жира в организме.

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Исследование выявило зависимость, названную учеными "количество-ответ", показав, что каждые дополнительные 30 минут еженедельной аэробной активности приводят к заметному снижению веса, окружности талии и жира в организме. Например, у участников, занимающихся 150 минут в неделю умеренными или энергичными физическими упражнениями, вес снизился на 2,79 килограмма, окружность талии — на 3,26 сантиметра, а количество жира в организме — на 2,08%.

Те же, кто увеличил продолжительность тренировок до 300 минут в неделю, получили еще больший эффект, включая потерю веса более чем на 4 кг. Эти результаты согласуются с существующими медицинскими рекомендациями, которые призывают заниматься аэробными упражнениями не менее 150 минут в неделю для контроля веса. Научная работа укрепляет существующую доказательную базу такой пользы, показывая, что не только соблюдение этих рекомендаций приводит к значительным улучшениям здоровья, но и их превышение усиливает преимущества, особенно для людей, борющихся с ожирением и связанными с ним рисками для здоровья.

Во всем мире ожирение стало насущной проблемой общественного здравоохранения, причем его показатели резко возросли за последние четыре десятилетия. В настоящее время более половины взрослых относятся к категории людей с избыточным весом или ожирением, что тесно связано с такими хроническими осложнениями, как сердечно-сосудистые заболевания, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака. По данным Глобального исследования бремени болезней 2019 года, ожирение входит в число основных факторов риска смертности от заболеваний.

Учитывая серьезность этой статистики, внедрение эффективных, подкрепленных доказательствами мер, таких как аэробные упражнения, имеет большое значение для снижения рисков для жизни миллионов, считают авторы. Хотя исследование было сосредоточено в основном на результатах физического здоровья, оно косвенно подчеркивает преимущества регулярных упражнений и для психической его стороны. Исследования показывают, что аэробные упражнения, такие как ходьба, езда на велосипеде и бег, также могут облегчить стресс, тревогу и депрессию, что еще больше подчеркивает их комплексную пользу для нашего организма, заявили авторы.

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