Порятунок за зайвої ваги: вчені з'ясували, які вправи найлегше допомагають схуднути

Зайва вага тягне за собою цілу низку ускладнень зі здоров'ям і багато людей намагаються позбутися її за допомогою вправ. Нещодавно вчені з'ясували, який тип найкраще підходить дорослим людям із зайвою вагою і скільки їм варто вправлятися.

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Комплексне дослідження, проведене вченими з Імперського коледжу та іранських інститутів, встановило надійний зв'язок між аеробними вправами та ефективним контролем ваги в дорослих людей, які належать до категорії людей з надмірною вагою або ожирінням. Визначений ними тип фізичного навантаження виявився найефективнішим для зниження ваги, пише Knowridge.

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У мета-аналізі, опублікованому в JAMA Network Open і проведеному під керівництвом наукового співробітника кафедри епідеміології та біостатистики Школи громадської охорони здоров'я, Ахмада Джаеді, було узагальнено дані 116 рандомізованих клінічних досліджень, у яких узяли участь 6 880 осіб, із метою аналізу впливу тривалості фізичних вправ на різні показники, пов'язані з вагою, як-от маса тіла, окружність талії та відсоток жиру в організмі.

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Дослідження виявило залежність, названу вченими "кількість-відповідь", показавши, що кожні додаткові 30 хвилин щотижневої аеробної активності призводять до помітного зниження ваги, окружності талії та жиру в організмі. Наприклад, в учасників, які займаються 150 хвилин на тиждень помірними або енергійними фізичними вправами, вага знизилася на 2,79 кілограма, окружність талії — на 3,26 сантиметра, а кількість жиру в організмі — на 2,08%.

Ті ж, хто збільшив тривалість тренувань до 300 хвилин на тиждень, отримали ще більший ефект, включно з втратою ваги більш ніж на 4 кг. Ці результати узгоджуються з наявними медичними рекомендаціями, які закликають займатися аеробними вправами не менше 150 хвилин на тиждень для контролю ваги. Наукова робота зміцнює наявну доказову базу такої користі, показуючи, що не тільки дотримання цих рекомендацій призводить до значних поліпшень здоров'я, а й їхнє перевищення посилює переваги, особливо для людей, які борються з ожирінням і пов'язаними з ним ризиками для здоров'я.

У всьому світі ожиріння стало нагальною проблемою громадської охорони здоров'я, причому його показники різко зросли за останні чотири десятиліття. Нині більше половини дорослих належать до категорії людей з надмірною вагою або ожирінням, що тісно пов'язано з такими хронічними ускладненнями, як серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу і деякими видами раку. За даними Глобального дослідження тягаря хвороб 2019 року, ожиріння входить до числа основних факторів ризику смертності від захворювань.

З огляду на серйозність цієї статистики, впровадження ефективних, підкріплених доказами заходів, таких як аеробні вправи, має велике значення для зниження ризиків для життя мільйонів, вважають автори. Хоча дослідження було зосереджене здебільшого на результатах фізичного здоров'я, воно опосередковано наголошує на перевагах регулярних вправ і для психічного його боку. Дослідження показують, що аеробні вправи, такі як ходьба, їзда на велосипеді та біг, також можуть полегшити стрес, тривогу і депресію, що ще більше підкреслює їхню комплексну користь для нашого організму, заявили автори.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.