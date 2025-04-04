"По-чоловічому правильно": Лукашенко наказав чиновникам утримувати коханок за свої гроші (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився нецільовими розтратами бюджетних коштів. Він попросив чиновників заробляти гроші на утримання коханок.

Related video

Про це він сказав на нараді з питання про надання підтримки організаціям фізичної культури і спорту.

Лукашенко 25 березня склав присягу на сьомий президентський термін

"Хочу, мужики, вас попередити. Не проблема сьогодні подивитися, куди йдуть ці гроші. І подивимося. По-чоловічому хочу сказати, що рідних, близьких, коханок, ще когось ви, будь ласка, утримуйте за свої гроші. Заробляйте, де хочете, але їх утримуйте. Це буде по-людськи і по-чоловічому правильно", — заявив він під час обговорення держбюджету.

Проблема спостерігається з контролем витрачання державних грошей на фінансування ігрових видів спорту, зокрема футбольні клуби країни. За спортивні об'єкти, на які виділено мільярди рублів, Лукашенко пообіцяв спитати з Міністерства спорту Білорусі.

У деяких видах спорту, на його переконання, білоруси показують хороші результати. Як приклад він навів стрибки на батуті, художню гімнастику, веслування на байдарках і каное, а також боротьбу.

"Але ми чекаємо перемог і в інших видах спорту... Потрібен, мужики, результат. Не буде результату, сенсу не буде", — підкреслив він.

Нагадаємо, Лукашенко 25 березня склав присягу на сьомий президентський термін. Під час виступу в нього помітили підозрілі плями на піджаку.

Президент Білорусі раніше висміював твердження про те, що він є диктатором. На його думку, півсвіту мріє про такий режим, як у Білорусі.