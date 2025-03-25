Лукашенко виступив на інавгурації в піджаку з плямами: де він замастив одяг (фото)

Лукашенко усьоме склав присягу на посаді президента Білорусі. Втім, цього разу увагу телеглядачів привернув його костюм, пишуть журналісти.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 25 березня, склав присягу на свій сьомий термін на посаді, проте під час його офіційного виступу увагу привернули плями на піджаку глави держави. Про це пише білоруське видання "Наша Ніва".

Церемонія інавгурації Лукашенка відбулася в Палаці Незалежності, і після його таємної інавгурації 2020 року, як пише видання, цей захід мав вражати своїми масштабами.

"На відміну від минулих років, сьогодні бюджетників у робочий час зігнали на проспекти Незалежності та Переможців, щоб вони зустрічали кортеж Лукашенка. Але під час виступу Лукашенка увагу телеглядачів привернули плями на його піджаку", — пишуть білоруські журналісти.

Олександр Лукашенко виступив у піджаку з плямами Фото: Скріншот

Спочатку не було зрозуміло, чи політик одягнув на інавгурацію брудний піджак, чи забруднив його перед виступом. Згодом білоруська пропаганда пояснила, що насправді він приїхав у чистому піджаку, але коли Лукашенко приймав квіти, то забруднив діловий костюм пилком.

Реакція України на вибори в Білорусі

Під час брифінгу для представників українських та іноземних ЗМІ речник МЗС України Георгій Тихий у січні 2025 відповів на запитання журналіста щодо офіційної позиції України стосовно легітимності президентських виборів у РБ.

"Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу. Вважаємо, що обидва диктатори продовжать імітувати бурхливу боротьбу із так званими "загрозами колективного Заходу", якими вони залякують своїх громадян і які не мають жодних підстав", – зазначив Тихий.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що пів світу мріє про таку диктатуру, як у Білорусі.

Також Фокус писав про результати екзит-полів виборів у Білорусі 26 січня.