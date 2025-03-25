Лукашенко выступил на инаугурации в пиджаке с пятнами: где он запачкал одежду (фото)

Лукашенко в седьмой раз принял присягу на посту президента Беларуси. Впрочем, на этот раз внимание телезрителей привлек его костюм, пишут журналисты.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 25 марта, принес присягу на свой седьмой срок на должности, однако во время его официального выступления внимание привлекли пятна на пиджаке главы государства. Об этом пишет белорусское издание "Наша Нива".

Церемония инаугурации Лукашенко состоялась во Дворце Независимости, и после его тайной инаугурации 2020 года, как пишет издание, это мероприятие должно было поражать своими масштабами.

"В отличие от прошлых лет, сегодня бюджетников в рабочее время согнали на проспекты Независимости и Победителей, чтобы они встречали кортеж Лукашенко. Но во время выступления Лукашенко внимание телезрителей привлекли пятна на его пиджаке", — пишут белорусские журналисты.

Александр Лукашенко выступил в пиджаке с пятнами Фото: скріншот

Сначала не было понятно, то ли политик надел на инаугурацию грязный пиджак, то ли испачкал его перед выступлением. Впоследствии белорусская пропаганда объяснила, что на самом деле он приехал в чистом пиджаке, но когда Лукашенко принимал цветы, то испачкал деловой костюм пыльцой.

Реакция Украины на выборы в Беларуси

Во время брифинга для представителей украинских и иностранных СМИ спикер МИД Украины Георгий Тихий в январе 2025 ответил на вопрос журналиста об официальной позиции Украины относительно легитимности президентских выборов в РБ.

"Для нас очевидно, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, которая происходит вопреки интересам белорусского народа. Считаем, что оба диктатора продолжат имитировать бурную борьбу с так называемыми "угрозами коллективного Запада", которыми они запугивают своих граждан и которые не имеют никаких оснований", — отметил Тихий.

Напомним, Лукашенко заявил, что полмира мечтает о такой диктатуре, как в Беларуси.

Также Фокус писал о результатах экзит-полов выборов в Беларуси 26 января.