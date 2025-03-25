"На пороге войска НАТО": Лукашенко заявил, что полмира мечтает о его диктатуре (видео)

Александр Лукашенко, который правит в Беларуси уже более 30 лет, пообещал белорусам их не покидать. Он заявил об эталонных выборах и чистой конкуренции между кандидатами.

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25 марта в Беларуси состоялась инаугурация Александра Лукашенко, который стал президентом уже в седьмой раз. В целом он занимает эту должность еще с 1994 года. В оппозиционном СМИ NEXTA иронично заметили, что политик сам себя выбрал и сам себе организовал торжественное мероприятие.

В своей речи Лукашенко высмеял критику себя как диктатора и назвал выборы в Беларуси "международным эталоном".

"Полмира мечтает о нашей "диктатуре". Диктатуре реальных дел и интересов наших людей", — подчеркнул он.

Президент заверил, что со свободой слова в Беларуси "все в порядке". По его словам, в стране больше демократии, чем у тех, кто называет себя ее эталоном.

Во время речи лидер упомянул и своих соперников, поблагодарив их за демонстрацию "настоящей чистой конкуренции" — якобы "без внутренних интриг, манипуляций со стороны внешних сил". Тех, кто пытается из-за рубежа "учить жизни" белорусов, он обвинил в отработке западных грантов.

Лукашенко заявил, что Беларусь стала сильной и заметной, но ходит "по краю пропасти системного геополитического кризиса". По его словам, "мир шатается", и одни вызовы быстро сменяют другие, а "горячих точек" только увеличивается.

"Эскалация вокруг нас только усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Беларусь в конфликт", — подчеркнул политик.

Белорусский президент отметил, что государство теперь — участник большой политики, и оно способно "выстоять на любых ветрах истории". Он заверил, что "никогда не бросал и не бросит" белорусов, не предаст народ и не сбежит.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей поручил рассекретить документы о нацистах, которые нашли в стране убежище после Второй мировой войны. По его словам, скрывать эти данные "нет никаких оснований".

В США разгорелся скандал после того, как журналиста случайно добавили в чат Signal, в котором чиновники обсуждали запланированную спецоперацию против хуситов. В Вашингтоне отреагировали на ситуацию.