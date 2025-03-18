Здравствуй, диктатура: как Украина решила быть модной и уйти от демократии

Related video

Кризис демократии наступает всякий раз, когда в результате благ, которые несет демократия, и под влиянием внешних факторов (войны, эпидемии, засухи и т.д.) демократия ослабевает и уступает место автократии или диктатуре как более эффективной форме правления в трудные времена.

В Древнем Риме очень хорошо понимали эти процессы и законодательно заложили в государственный строй возможность временной автократии (консульство) или диктатуры как формы государственного управления республикой в самые сложные ее часы.

Такая форма государственного правления хорошо работала, пока в начале нашей эры талантливый полководец и государственный деятель Гай Юлий Цезарь не отменил навсегда демократию в Римской республике, превратив ее в империю. Это стало концом Римского мира, потому что последующие императоры далеко не всегда были такими умными и талантливыми, как Цезарь, а парламент не имел прежней силы, и это, в конце концов, привело Рим к гибели.

То, что сегодня мы наблюдаем в Соединенных Штатах в турбо-режиме онлайн — это переход от американской демократии к автократии. Многие задаются вопросом, а почему молчит американский истеблишмент, молчит парламент, молчат государственные институты и общественные деятели, молчат партии?

Потому что они разрушены еще вчера, потому что по факту их уже не существует, потому что американская демократия выродилась в автократию, так же как древнеримская демократия выродилась в диктатуру.

Трамп не берет больше, чем мог бы взять, так же как Юлий Цезарь не узурпировал власть, а просто поднял ее, когда она валялась у его ног.

Гай Юлий Цезарь — ролевая модель нынешних автократов

В Украине — та же самая фигня. У нас нет демократии — есть только симулякр ее, когда за большие деньги можно купить бигборды по всей стране и все телевизионные каналы, и взять власть, которая валяется просто на улице, потому что у нас нет ни партий, ни парламентаризма, хотя форма правления и называется "парламентско-президентской".

Присмотритесь к нашим "партиям" — это просто фикции. Партия "Батьківщина" ничего не стоит без ее "лидера" Юлии Тимошенко. Партия "Европейская Солидарность" существует исключительно на деньги Петра Порошенко и там нет никакого другого "лидера". ОПЗЖ — карманная фикция богачей. "Слуга народа" даже не имеет своей идеологии, которую не успели составить на семинарах в Трускавце.

Настоящими партиями из последних были, вероятно, только запрещенная партия коммунистов и рейдернутая покойным Кивой Социалистическая партия. У них хотя бы были хоть какая-то идеология и программа. У нынешних ничего нет, кроме "лидеров", поэтому от электората требуют только безусловной любви к мессии, без права обсуждения и критики.

А это уже не демократия. Это — вырождение в диктатуру, которое происходит и у нас, чуть позже, чем в Соединенных Штатах и гораздо позже, чем в России. Это — тренд современности, а не происки злого врага. Потому что враг этот — внутри нас. Враг хочет быстрых решений, внезапной справедливости, достойной зарплаты и высокой пенсии, и при этом не хочет думать, не хочет ни за что отвечать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно