Здрастуй, диктатура: як Україна вирішила бути модною і піти від демократії

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Криза демократії настає щоразу, коли внаслідок благ, які несе демократія, та під впливом зовнішніх чинників (війни, епідемії, посухи тощо) демократія слабшає та поступається місцем автократії або диктатурі як більш ефективній формі правління у важкі часи.

У Стародавньому Римі дуже добре розуміли ці процеси й законодавчо заклали в державний устрій можливість тимчасової автократії (консульство) або диктатури як форми державного управління республікою в найскладніші її години.

Така форма державного правління добре працювала, доки на початку нашої ери талановитий полководець і державний діяч Гай Юлій Цезар не скасував назавжди демократію в Римській республіці, перетворивши її на імперію. Це стало кінцем Римського світу, бо наступні імператори далеко не завжди були такими розумними й талановитими, як Цезар, а парламент не мав колишньої сили, і це, врешті-решт, призвело Рим до загибелі.

Те, що сьогодні ми спостерігаємо у Сполучених Штатах у турборежимі онлайн — це перехід від американської демократії до автократії. Багато хто задається питанням, а чому мовчить американський істеблішмент, мовчить парламент, мовчать державні інституції та громадські діячі, мовчать партії?..

Тому що їх зруйновано ще вчора, тому що за фактом їх уже не існує, тому що американська демократія виродилася в автократію, так само як давньоримська демократія виродилася в диктатуру.

Трамп не бере більше, ніж би міг узяти, так само як Юлій Цезар не узурпував владу, а просто підняв її, коли вона валялася біля його ніг.

Гай Юлій Цезар – рольова модель нинішніх автократів

В Україні — та ж сама фігня. У нас немає демократії — є тільки симулякр її, коли за великі гроші можна купити бігборди по всій країні та всі телевізійні канали, і взяти владу, яка валяється просто на вулиці, бо в нас немає ні партій, ні парламентаризму, хоча форма правління і називається "парламентсько-президентською".

Придивіться до наших "партій" — це просто фікції. Партія "Батьківщина" нічого не варта без її "лідера" Юлії Тимошенко. Партія "Європейська Солідарність" існує виключно на гроші Петра Порошенка і там немає жодного іншого "лідера". ОПЗЖ — кишенькова фікція багатіїв. "Слуга народу" навіть не має своєї ідеології, яку не встигли скласти на семінарах у Трускавці.

Справжніми партіями з останніх були, ймовірно, тільки заборонена партія комуністів, і рейдернута покійним Кивою Соціалістична партія. У них хоча б були хоч якась ідеологія і програма. У нинішніх нічого немає, крім "лідерів", тому від електорату вимагають тільки безумовної любові до месії, без права обговорення і критики.

А це вже не демократія. Це — виродження в диктатуру, яке відбувається і в нас, трохи пізніше, ніж у Сполучених Штатах і набагато пізніше, ніж у Росії. Це — тренд сучасності, а не підступи злого ворога. Тому що ворог цей — усередині нас. Ворог хоче швидких рішень, раптової справедливості, гідної зарплати та високої пенсії, і при цьому не хоче думати, не хоче ні за що відповідати.

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