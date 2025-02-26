Не Росії призначати вибори в Україні. Як Кремль нав'язує світу розмови про наші проблеми
Кремль майстерно робить наші внутрішньополітичні питання предметом міжнародного обговорення — вибори, рейтинги українських політиків… Звертаючи на це увагу, політичний консультант Михайло Басараб доходить єдиного можливого висновку: щоб закінчити цю війну, потрібно змінювати владу не в Україні, а в Росії.
Зверніть увагу, як Кремль майстерно робить наші внутрішньополітичні питання предметом міжнародного обговорення. Вибори, рейтинги українських політиків, "конфлікт в Україні"…
На жаль, воно працює. Багато хто у світі так чи інакше обговорює це, використовує навʼязану Росією термінологію.
Москва таким чином виводить себе з фокуса уваги й переводить розмову у площину обговорення слабкості та недоліків України.
Дуже сильно дратує, коли будь-хто з України допомагає цьому генерованому Росією дискурсу про залежність війни від наших внутрішніх питань. Це в основі своїй маніпуляція, бо війна розпочалася не через наші внутрішні проблеми, а через бажання росіян знищити нас.
Отже, категорично неприйнятно обговорювати будь-які питання нашого внутрішньополітичного життя у контексті дискусій про завершення війни. Це, врешті-решт, міждержавна війна, а не внутрішній конфлікт.
Відчуйте цю різницю перед тим, як включатися у розпочату Москвою міжнародну дискусію про "конфлікт в Україні", який нібито розпочався через внутрішньоукраїнські проблеми. І щоб закінчити війну, буцімто варто щось зробити в Україні.
Щоб закінчити цю війну, варто щось змінювати не в Україні, а в Росії.
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