Не Росії призначати вибори в Україні. Як Кремль нав'язує світу розмови про наші проблеми

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Зверніть увагу, як Кремль майстерно робить наші внутрішньополітичні питання предметом міжнародного обговорення. Вибори, рейтинги українських політиків, "конфлікт в Україні"…

На жаль, воно працює. Багато хто у світі так чи інакше обговорює це, використовує навʼязану Росією термінологію.

Москва таким чином виводить себе з фокуса уваги й переводить розмову у площину обговорення слабкості та недоліків України.

Дуже сильно дратує, коли будь-хто з України допомагає цьому генерованому Росією дискурсу про залежність війни від наших внутрішніх питань. Це в основі своїй маніпуляція, бо війна розпочалася не через наші внутрішні проблеми, а через бажання росіян знищити нас.

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Отже, категорично неприйнятно обговорювати будь-які питання нашого внутрішньополітичного життя у контексті дискусій про завершення війни. Це, врешті-решт, міждержавна війна, а не внутрішній конфлікт.

Відчуйте цю різницю перед тим, як включатися у розпочату Москвою міжнародну дискусію про "конфлікт в Україні", який нібито розпочався через внутрішньоукраїнські проблеми. І щоб закінчити війну, буцімто варто щось зробити в Україні.

Щоб закінчити цю війну, варто щось змінювати не в Україні, а в Росії.

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