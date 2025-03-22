"Уже договорились": Уиткофф рассказал о том, ждать ли в Украине выборов

Также спецпредставитель Трампа заявил, что не считает Путина плохим человеком, и сказал, что Зеленский находится в "затруднительном" положении.

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Во время разговора спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с известным американским журналистом Такером Карлсоном прозвучал ряд вопросов, которые касались Украины и решения российско-украинской войны. Среди них также был вопрос о вероятном проведении президентских выборов в Украине, на что чиновник ответил словами о том, что этот вопрос уже "условлен". Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале журналиста ночью 22 марта.

Карлсона заинтересовал вопрос, который уже долгое время находится на слуху, относительно проведения выборов в Украине. Он спросил у собеседника, стоит ли ожидать их, на что Уиткофф ответил утвердительно.

"Да, вы правы. Будут. В Украине будут выборы", — заявил тот.

Также спецпредставитель Трампа добавил, что "они уже договорились об этом", однако кто и с кем договаривался о проведении президентских выборов — он не уточнил. Вероятно, чиновник мог иметь в виду переговоры, которые Белый дом провел с Киевом и Кремлем накануне, 21 марта.

Уиткофф также не уточнял, когда именно эти выборы могут состояться. Однако он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в "затруднительном" положении, в частности из-за того, что его страна вынуждена бороться против крупной ядерной державы.

"Сейчас лучшее время для него, чтобы заключить сделку. Президент Трамп может предоставить ему лучшую возможную сделку, которую он когда-либо мог бы получить", — заверил Уиткофф.

При этом спецпредставитель Трампа напомнил собеседнику о том, что Кремль не признает Владимира Зеленского легитимным президентом. Что касается Владимира Путина, Уиткофф отметил, что "не считает его плохим человеком".

"Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, эта война и все то, что ее вызвало", — сказал чиновник.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Белом доме озвучили конечную цель заключения 30-дневного перемирия между Россией и Украиной.

19 марта Стив Уиткофф заявлял, что достичь мира в Украине можно в течение ближайших нескольких недель. Также он рассказывал о том, что отношения с Россией "очень важны" для США.