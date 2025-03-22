"Вже домовилися": Віткофф розповів про те, чи чекати в Україні виборів

Також спецпредставник Трампа заявив, що не вважає Путіна поганою людиною, та сказав, що Зеленський перебуває у "скрутному" становищі.

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Під час розмови спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з відомим американським журналістом Такером Карлсоном пролунала низка питань, які стосувалися України та розв'язання російсько-української війни. Серед них також було запитання щодо ймовірного проведення президентських виборів в Україні, на що посадовець відповів словами про те, що це питання вже "домовлене". Відповідне інтерв'ю з'явилося на YouTube-каналі журналіста уночі 22 березня.

Карлсона зацікавило питання, яке вже тривалий час перебуває на слуху, щодо проведення виборів в Україні. Він запитав у співрозмовника, чи варто очікувати на них, на що Віткофф відповів ствердно.

"Так, ви маєте рацію. Будуть. В Україні будуть вибори", — заявив той.

Також спецпредставник Трампа додав, що "вони вже домовилися про це", однак хто та з ким домовлявся про проведення президентських виборів — він не уточнив. Ймовірно, посадовець міг мати на увазі переговори, які Білий дім провів із Києвом та Кремлем напередодні, 21 березня.

Віткофф також не уточняв, коли саме ці вибори можуть відбутися. Однак він заявив, що президент України Володимир Зеленський зараз перебуває у "скрутному" становищі, зокрема через те, що його країна змушена боротися проти великої ядерної держави.

"Зараз найкращий час для нього, щоб укласти угоду. Президент Трамп може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь міг би отримати", — запевнив Віткофф.

При цьому спецпредставник Трампа нагадав співрозмовнику про те, що Кремль не признає Володимира Зеленського легітимним президентом. Що стосується Володимира Путіна, Віткофф зазначив, що "не вважає його поганою людиною".

"Я не вважаю Путіна поганою людиною. Це складна ситуація, ця війна і все те, що її спричинило", — сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Білому домі озвучили кінцеву мету укладення 30-денного перемир'я між Росією та Україною.

19 березня Стів Віткофф заявляв, що досягти миру в Україні можна впродовж найближчих кількох тижнів. Також він розповідав про те, що стосунки із Росією "дуже важливі" для США.