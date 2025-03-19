"Вірю, що Путін діє добросовісно": Віткофф назвав строки досягнення повного перемир'я в Україні
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф каже, що відносини з РФ є критично важливими для США, і після досягнення перемир'я Штати можуть послабити антиросійські санкції.
Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважає, що повного припинення вогню в Україні можна досягнути за пару тижнів. Його слова цитує Clash Report у мережі Х (раніше — Twitter).
Він також сказав, що після досягнення перемир'я в Україні можливе послаблення санкцій США проти Росії. За словами спецпредставника Трампа, відносини з РФ є критично важливими для Сполучених Штатів.
"Я вірю, що Путін діє добросовісно", — сказав прецпредставник із Близького Сходу.
Віткофф назвав зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна "імовірною".
Нагадаємо, 19 березня Стів Віткофф розповів, коли представники США обговорять із РФ припинення вогню. За його словами, наступні переговори між американською та російською делегаціями відбудуться 23 березня у Саудівській Аравії. Вашингтон планує обговорити з росіянами припинення вогню не лише по енергооб'єктах, а й по інфраструктурі загалом.
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18 березня відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, в якій російській президент висловив згоду на 30-денну відмову від ударів по енергетичних об'єктах.
Президент України Володимир Зеленський 19 березня сказав, що Путін відмовився від повного припинення вогню, бо російські атаки на українську інфраструктуру та енергетику тривають. Зокрема ударний безпілотник ЗС РФ влучив у лікарню в Сумах.
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