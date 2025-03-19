"Верю, что Путин действует добросовестно": Виткофф назвал сроки достижения полного перемирия в Украине
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф говорит, что отношения с РФ являются критически важными для США, и после достижения перемирия Штаты могут ослабить антироссийские санкции.
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф считает, что полного прекращения огня в Украине можно достичь за пару недель. Его слова цитирует Clash Report в сети Х (ранее — Twitter).
Он также сказал, что после достижения перемирия в Украине возможно ослабление санкций США против России. По словам спецпредставителя Трампа, отношения с РФ являются критически важными для Соединенных Штатов.
"Я верю, что Путин действует добросовестно", — сказал прецпредставитель по Ближнему Востоку.
Уиткофф назвал встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина "вероятной".
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Напомним, 19 марта Стив Уиткофф рассказал, когда представители США обсудят с РФ прекращение огня. По его словам, следующие переговоры между американской и российской делегациями состоятся 23 марта в Саудовской Аравии. Вашингтон планирует обсудить с россиянами прекращение огня не только по энергообъектам, но и по инфраструктуре в целом.
18 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в котором российский президент выразил согласие на 30-дневный отказ от ударов по энергетическим объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта сказал, что Путин отказался от полного прекращения огня, потому что российские атаки на украинскую инфраструктуру и энергетику продолжаются. В частности ударный беспилотник ВС РФ попал в больницу в Сумах.
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