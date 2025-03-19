РФ запустила по Україні 145 дронів "Шахед" і ракети: усі подробиці атаки (фото)

Шість українських областей постраждали від ударів балістичними ракетами та ударними дронами. Вибухи зруйнували лікарні, приватні будинки та важливі цивільні об'єкти, заявляють військові адміністрації.

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Російські війська запустили по території України в ніч на 19 березня балістичні ракети і 145 ударних дронів "Шахед". Українські сили ППО знищили 72 БпЛА, повідомило в Telegram командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

Виходячи зі зведення військових, ЗС РФ застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М", чотири зенітні керовані ракети С-300, а також безпілотники-імітатори. Пуски здійснили за напрямками Брянськ, Орел, Шаталове, Курськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

ЗСУ знищили 72 іранських дронів і безпілотників інших типів

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи ЗС ЗСУ та Сил оборони України.

Підтверджено знищення 72 іранських дронів і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Ще 56 БПЛА-імітаторів локаційно втрачено.

Унаслідок російської атаки постраждали Сумська, Одеська, Полтавська, Дніпропетровська, Київська та Чернігівська області.

Наслідки атаки ЗС РФ по Києву та області

Унаслідок атаки окупантів постраждала Київська область. Уламки збитих безпілотників упали в Бучанському районі, через це горіли таунхауси, приватні будинки та автомобілі. Постраждали двоє людей, повідомили в ДСНС України.

Уламки збитих безпілотників упали в Бучанському районі

Чиновники Київської міської військової адміністрації розповіли про фіксацію на підступах до Києва 45 дронів, розрахунки ППО знищили 19 апаратів. Решта були локально втрачені або покинули повітряний простір.

За попередньою інформацією, пошкоджень і постраждалих на території Києва не було.

Атака ЗС РФ по Україні вночі 19 березня: руйнування в інших регіонах

У Сумській та Краснопільській територіальних громадах росіяни вдарили по закладах охорони здоров'я. Сумська ОВА показала фото наслідків обстрілів лікарень.

Удар припав на заклади охорони здоров'я Сумської області

У Полтавській області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках. У Миргородському районі уламки БпЛА пошкодили складське приміщення одного з підприємств. Ніхто не постраждав, а пожежу вже ліквідували, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Уночі 19 березня російська армія вдарила дронами і по Дніпропетровській області. Сили ППО збили вісім БпЛА, у Дніпрі та Павлоградському районі зафіксували пожежі та пошкодження інфраструктурного об'єкта. У Нікопольському районі через удари дронами пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та авто, зазначили в ОВА.

У Нікопольському районі через удари дронами пошкоджено приватний будинок

Крім цього, російські дрони атакували енергосистему залізниці в Дніпропетровській області. Кілька ділянок залишилися без електропостачання, але рух поїздів триває за графіком, розповіли в "Укрзалізниці".

Під час ліквідації наслідків ЗС РФ завдали повторного удару, обійшлося без постраждалих. Для гасіння пожежі на об'єкті задіяли пожежний поїзд.

Одеська ОВА не коментувала наслідки атаки ЗС РФ, але моніторингові канали повідомляли про вибухи в Затоці та Білгороді-Дністровському Одеської області.

Нагадаємо, українські військові відчувають дефіцит ракет для комплексів ППО SAMP/T. Президент України Володимир Зеленський вважає, що вирішити проблему можуть допомогти Франція, Італія та Німеччина.

Фокус раніше писав про спроби українських інженерів розробити аналог британської ракети Storm Shadow. Розробники сподіваються представити снаряд вже у 2025 році.