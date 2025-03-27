Трамп и ФСБ на выборах в Украине: каких неожиданностей следует ждать в политических раскладах

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Предвидение.

На следующих выборах (которые будут не скоро) мы увидим украинский аналог AfD (с поправкой на местный колорит).

Евроскептицизм, традиционные ценности, фантастические теории заговора, крайне правая (точнее, антилевая) повестка дня по социальным вопросам (главные враги — трансгендеры, феминистки, ЛГБТ+), исламофобия, юдофобия, ненависть к мигрантам, левый уклон в экономике (больше денег всем бедным и угнетенным, которых угнетают все вышеупомянутые во главе с трансгендерами и рептилоидами), очень много разговоров о христианских основах и украинском этническом национализме.

По сути они будут радикалами, но станут представляться консерваторами.

Эта партия будет поддерживаться американскими трампистами и российскими спецслужбами.

Она заберет значительную часть традиционного электората украинских левых и украинских правых.

Такой вывод можно сделать из трендов, которые мы сейчас наблюдаем в разных странах.

Можете бросаться в меня помидорами, но тренды неумолимы.

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