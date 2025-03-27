Трамп і ФСБ на виборах в Україні: яких несподіванок слід чекати в політичних розкладах

Related video

Передбачення.

На наступних виборах (які будуть не скоро) ми побачимо український аналог AfD (з поправкою на місцевий колорит).

Євроскептицизм, традиційні цінності, фантастичні теорії змови, крайній правий (точніше, антилівий) порядок денний щодо соціальних питань (головні вороги — трансгендери, феміністки, ЛГБТ+), ісламофобія, юдофобія, ненависть до мігрантів, лівий ухил в економіці (більше грошей всім бідним і пригнобленим, яких гноблять всі вищезазначені на чолі з трансгендерами та рептилоїдами), дуже багато розмов про християнські основи та український етнічний націоналізм.

По суті вони будуть радикалами, а представлятимуться консерваторами.

Ця партія буде підтримуватися американськими трампістами та російськими спецслужбами.

Вона забере значну частину традиційного електорату українських лівих та українських правих.

Такий висновок можна зробити із трендів, які ми нині спостерігаємо в різних країнах.

Можете кидатися в мене помідорами, але тренди невблаганні.

Джерело

Важливо