Олександр Лукашенко, який править у Білорусі вже понад 30 років, пообіцяв білорусам їх не покидати. Він заявив про еталонні вибори та чисту конкуренцію між кандидатами.

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25 березня у Білорусі відбулася інавгурація Олександра Лукашенка, який став президентом вже всьоме. Загалом він обіймає цю посаду ще з 1994 року. В опозиційному ЗМІ NEXTA іронічно зауважили, що політик сам себе обрав і сам собі організував урочистий захід.

У своїй промові Лукашенко висміяв критику себе як диктатора та назвав вибори у Білорусі "міжнародним еталоном".

"Півсвіту мріє про нашу "диктатуру". Диктатуру реальних справ і інтересів наших людей", — наголосив він.

Президент запевнив, що зі свободою слова у Білорусі "все гаразд". З його слів, у країні більше демократії, ніж у тих, хто називає себе її еталоном.

Під час промови лідер згадав і своїх суперників, подякувавши їм за демонстрацію "справжньої чистої конкуренції" — нібито "без внутрішніх інтриг, маніпуляцій із боку зовнішніх сил". Тих, хто намагається з-за кордону "вчити життя" білорусів, він звинуватив у відпрацюванні західних грантів.

Лукашенко заявив, що Білорусь стала сильною та помітною, але ходить "краєм прірви системної геополітичної кризи". З його слів, "світ хитається", й одні виклики швидко змінюють інші, а "гарячих точок" тільки більшає.

"Ескалація довкола нас тільки посилюється. На порозі нашого будинку стоять натовські війська і роблять все, щоб втягнути Білорусь у конфлікт", — підкреслив політик.

Білоруський президент зазначив, що держава тепер — учасниця великої політики, і вона здатна "вистояти на будь-яких вітрах історії". Він запевнив, що "ніколи не кидав і не покине" білорусів, не зрадить народ і не втече.

Нагадаємо, президент Аргентини Хав'єр Мілей доручив розсекретити документи про нацистів, які знайшли у країні притулок після Другої світової війни. З його слів, приховувати ці дані "немає жодних підстав".

У США розгорівся скандал після того, як журналіста випадково додали у чат Signal, в якому чиновники обговорювали заплановану спецоперацію проти хуситів. У Вашингтоні відреагували на ситуацію.