МЗС України назвало Лукашенка "тарганом": яка причина скандалу (відео)

Олександру Лукашенку не варто звертатись до ентомології, ображаючи главу української держави, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зробив зауваження президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Лукашенко під час інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій образливо висловився у бік президента України Володимира Зеленського, через що і з'явилась реакція. Допис з оцінкою слів білоруського глави держави з'явився у акаунті Тихого в соцмережі X (Twitter).

Тихий опублікував допис про Лукашенка вдень 15 березня, реагуючи на статтю білоруського порталу "Наша нива". Український посадовець заявив, що людині, яка підтримує вторгнення РФ, не слід ображати Зеленського. Підсумовуючи протест, він порівняв президента Білорусі з найвідразливішою комахою.

"Крім того, перехід в сферу ентомології точно не піде на користь таргану", — написав Тихий.

Заява МЗС України - реакція Тихого на слова Лукашенка Фото: Скриншот

У мережі можна відшукати слова Лукашенка, які зачепили речника МЗС України. 13 березня, під час візиту в Москву, політик дав інтерв'ю телеведучій-пропагандистці Скабєєвій. У якийсь момент він почав сумувати через те, що Україна з невідомої причини воює з РФ. Після цього президент Білорусі пригадав, як Зеленський не прислухався до порад, тому обізвав його "гнидою".

На сторінках соцмереж глави МЗС України Андрія Сибіги та на ресурсах міністерства не відшукалось реакції на вислів Лукашенка та реакцію Тихого.

Зазначимо, президент Білорусі під час візиту у Москву зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час пресконференції він заявив, що росіяни мають "козирі", якими примусять українців до капітуляції. Крім того, з'явилась реакція на 30-денне перемир'я: з його слів, він не вірить, що Україна погодиться припинити вогонь. Ще одна заява Лукашенка — це прохання надати Білорусі ракети "Орєшнік", якими вихвалявся Путін.

Нагадуємо, 5 березня білоруський глава держави пояснив, чому не захистив Україну, коли на неї напала Росія. Тим часом видання Sky News розповіло про "особливу гру" Путіна, який на вісім годин відклав переговори про перемир'я заради візиту Лукашенка.