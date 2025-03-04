"Може, в нас не менше": Лукашенко доручив шукати рідкоземельні метали в Білорусі

Олександр Лукашенко каже, що на тлі заяв президента США Дональда Трампа тема видобутку мінералів стала "найактуальнішою". Він вимагає від геологів дослідити білоруські надра.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко доручив вітчизняним фахівцям дослідити наявність корисних копалин і рідкоземельних металів на території країни. Про це він заявив 4 березня, повідомляє білоруське інформаційне агентство "БелТА".

Лукашенко заявив, що геологічна розвідка, зокрема видобуток мінералів, зараз є "найактуальнішою темою" у світі.

"Кажуть, що в нас у відвалах є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати і решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром", — сказав він.

За словами білоруського лідера, геологорозвідка у його країні розвинена недостатньо, а спеціалісти приділяють недостатньо уваги пошуку рідкоземів. Він зазначив, що про рідкоземельні метали говорить тільки президент США Дональд Трамп.

"Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших?", — запитав Лукашенко у фахівців.

Нагадаємо, 3 березня член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заявив, що угоду з Україною про копалини підпишуть найближчим часом. Про це він сказав після розмови з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, який також підтвердив, що сторони досягли "взаєморозуміння" щодо цього питання.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 25 лютого підтвердив готовність Кремля співпрацювати зі США для розробки 658 млн тонн рідкоземельних металів.

Олександр Лукашенко 27 лютого заявляв, що президент РФ Володимир Путін готовий для мирних переговорів, але Росія ніколи не погодиться на миротворців з ЄС в Україні. Він також висловив думку, що Москву "може насторожувати" угода України та США щодо рідкісноземельних металів.