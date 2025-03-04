"Может, у нас не меньше": Лукашенко поручил искать редкоземельные металлы в Беларуси

Александр Лукашенко говорит, что на фоне заявлений президента США Дональда Трампа тема добычи минералов стала "актуальнейшей". Он требует от геологов исследовать белорусские недра.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко поручил отечественным специалистам исследовать наличие полезных ископаемых и редкоземельных металлов на территории страны. Об этом он заявил 4 марта, сообщает белорусское информационное агентство "БелТА".

Лукашенко заявил, что геологическая разведка, в частности добыча минералов, сейчас является "актуальнейшей темой" в мире.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальные: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", — сказал он.

По словам белорусского лидера, геологоразведка в его стране развита недостаточно, а специалисты уделяют недостаточно внимания поиску редкоземельных металлов. Он отметил, что о редкоземельных металлах говорит только президент США Дональд Трамп.

"Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?", — спросил Лукашенко у специалистов.

Напомним, 3 марта член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик заявил, что соглашение с Украиной об ископаемых подпишут в ближайшее время. Об этом он сказал после разговора с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который также подтвердил, что стороны достигли "взаимопонимания" по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 февраля подтвердил готовность Кремля сотрудничать с США для разработки 658 млн тонн редкоземельных металлов.

Александр Лукашенко 27 февраля заявлял, что президент РФ Владимир Путин готов для мирных переговоров, но Россия никогда не согласится на миротворцев из ЕС в Украине. Он также высказал мнение, что Москву "может настораживать" соглашение Украины и США по редкоземельным металлам.