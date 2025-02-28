В ближайшее время Украина может подписать с США соглашение о разработке украинских недр. Станет ли документ основой для будущего расцвета в Украине добычи из новых месторождений или же предоставит Украине другие возможности?

Related video

Новое соглашение с США о полезных ископаемых может быть подписано уже сегодня во время встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Однако это рамочное соглашение еще не означает, что в Украину придут американские инвесторы. Об этом Фокусу рассказал эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"На мой взгляд, это такая ошибочная стратегия в мирном плане, когда был зафиксирован пункт об инвестициях для американцев по редкоземельным металлам. Потому что это перевело украино-американский диалог с темы безопасности, с темы системы международной безопасности, внешней политики, системы соблюдения международного права в экономическое пространство, бизнес-пространство, но Украине абсолютно не выгодно, чтобы эта война рассматривалась через призму экономики, интересов, экономических, коммерческих", — рассказал Фокусу эксперт. По его мнению, соглашение о полезных ископаемых может оказаться очередным Будапештским меморандумом.

Эксперт скептически настроен относительно притока в Украину американских инвестиций Фото: Geology.cz

"Будем надеяться, что это будет новый такой Будапештский меморандум, ни о чем. Никто ничего не будет выполнять, никакого соглашения реального не будет. Значит, ни у кого не будет никаких обязательств, стороны соглашения наладят нормальный контакт и на этой базе можно будет уже договариваться с США о военной помощи. Мне кажется, лучший для нас вариант — не рассчитывать на какие-то американские мифические инвестиции", — говорит Владимир Омельченко.

Он говорит, что главным результатом заключенного соглашения о минералах стало бы улучшение отношений с администрацией Дональда Трампа.

Улучшение отношений с Трампом — одна из задач соглашения о полезных ископаемых, считает Владимир Омельченко Фото: Из открытых источников

"Для нас эта сделка нейтральная. Я понимаю наше правительство, нашу власть, что через это соглашение они хотят просто иметь повод встретиться с Трампом, провести переговоры, чтобы получать оружие. Я пока считаю, что был бы хороший результат этого соглашения, если бы ничего (из запланированного в тексте соглашения, — Фокус) не было достигнуто. Возможно, что-то будет подписано, чтобы просто были налажены деловые связи, такие более продуктивные с Трампом, чтобы можно было дальше переговоры вести о поставках оружия, о помощи Украине. Думаю, это основная задача — создать позитивную почву для взаимодействия", — считает Владимир Омельченко.

Говоря о возможных результатах для Украины после подписания соглашения с США о полезных ископаемых, эксперт отметил: "Если пройдет нормально встреча с президентом Трампом, то Владимир Зеленский сможет высказать какие-то аргументы Трампу, они найдут понимание и начнут нормально общаться. На это есть определенные надежды. И это будет лучший результат. Ожидать гарантий безопасности, огромные инвестиции в Украину — абсурд. Главное, чтобы мы отстоять свои интересы, и если Владимир Зеленский сможет именно отстоять интересы Украины и не зафиксировать в этих договорах мифический долг перед США, то это уже будет большая победа".

Важно

"Придать войне коммерческий характер", — экономист о сделке с США по редкоземельным металлам

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк утверждает, что согласованное украинской и американской сторонами рамочное соглашение о добыче полезных ископаемых будет расширено на следующих этапах.

Как уже сообщал Фокус, 28 февраля состоится визит в США президента Владимира Зеленского, и во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом он должен подписать соглашение по добыче полезных ископаемых.