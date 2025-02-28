Найближчим часом Україна може підписати зі США угоду про розробку українських надр. Чи стане документ основою для майбутнього розквіту в Україні видобутку з нових родовищ або ж надасть Україні інші можливості?

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Нова угода зі США про корисні копалини може бути підписана вже сьогодні під час зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Проте ця рамкова угода ще не означає, що до України прийдуть американські інвестори. Про це Фокусу розповів експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"На мій погляд, це така помилкова стратегія в мирному плані, коли було зафіксовано пункт про інвестиції для американців стосовно рідкісноземельних металів. Тому що це перевело україно-американський діалог з теми безпеки, з теми системи міжнародної безпеки, зовнішньої політики, системи дотримання міжнародного права у економічний простір, бізнесовий простір, але Україні абсолютно не вигідно, щоб ця війна розглядалася через призму економіки, інтересів, економічних, комерційних", — розповів Фокусу експерт. На його думку, угода про корисні копалини може виявитись черговим Будапештським меморандумом.

Експерт скептично налаштований щодо притоку до України американських інвестицій Фото: Артроплевры

"Будемо надіятися, що це буде новий такий Будапештський меморандум, ні про що. Ніхто нічого не буде виконувати, ніякої угоди реальної не буде. Значить, ні в кого не буде ніяких зобов'язань, сторони угоди налагодять нормальний контакт і на цій базі можна буде вже домовлятися зі США про військову допомогу. Мені здається, найкращий для нас варіант – не розраховувати на якісь американські міфічні інвестиції", — каже Володимир Омельченко.

Він каже, що головним результатом укладеної угоди про мінерали стало б покращення відносин з адміністрацією Дональда Трампа.

Покращення відносин із Трампом - одна із задач угоди про корисні копалини, вважає Володимир Омельченко Фото: З відкритих джерел

"Для нас ця угода нейтральна. Я розумію наш уряд, нашу владу, що через цю угоду вони хочуть просто мати привід зустрітися з Трампом, провести переговори, щоб отримувати зброю. Я поки що вважаю, що був би гарний результат цієї угоди, якби нічого (із запланованого в документі угоди, — Фокус) не було досягнуто. Можливо, щось буде підписано, щоб просто були налагоджені ділові зв'язки, такі більш продуктивні з Трампом, щоб можна було далі перемовини вести про поставки зброї, про допомогу Україні. Думаю, це основна задача – створити позитивне підґрунтя для взаємодії", — вважає Володимир Омельченко.

Говорячи про можливі результати для України після підписання угоди зі США про корисні копалини, експерт зауважив: "Якщо пройде нормально зустріч із президентом Трампом, то Володимир Зеленський зможе висловити якісь аргументи Трампу, вони знайдуть порозуміння і почнуть нормально спілкуватись. На це є певні сподівання. І це буде найкращий результат. Очікувати гарантій безпеки, величезні інвестиції в Україну — абсурд. Головне, щоб ми відстояти свої інтереси, і якщо Володимир Зеленський зможе саме відстояти інтереси України і не зафіксувати в цих договорах міфічний борг перед США, то це вже буде велика перемога".

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Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк стверджує, що узгоджена українською та американською сторонами рамкова угода про видобуток корисних копалин буде розширена на наступних етапах.

Як вже повідомляв Фокус, 28 лютого відбудеться візит до США президента Володимира Зеленського, і під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом він має підписати угоду щодо видобутку корисних копалин.