Адміністрація Дональда Трампа підготувала угоду про видобуток в Україні рідкісних та рідкоземельних металів, яку поки що українська влада не підписала. Економіст Віталій Шапран пояснив, навіщо США українські мінерали та за чий рахунок має відбуватись геологічна розвідка в Україні.

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Світ змінюється, і в новому світі, літій, титан, ніобій набувають значень: ера космосу, електрокарів, нової електронники деформує попит на традиційні метали. Про це Фокусу розповів економіст і ексчлен ради НБУ Віталій Шапран. "Другий фактор – це велика війна, яка затягнулась і яка коштує США, ЄС та Україні дуже дорого. Нова адміністрація в США зовсім не проти її продовжувати, але хоче надати їй комерційного характеру. Думаю, за таких умов Україна буде себе почуватись більш впевнено", — зазначив експерт, коментуючи питання майбутньої угоди зі США стосовно видобутку корисних мінералів.

У владі нещодавно заявили про потребу провести аудит усіх українських родовищ, проте, на думку Віталія Шапрана, аудит надр – це чистої води вигадка, щоб створити ще одну схему, з якої "висмоктувати бюджетні кошти".

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"Геологічна розвідка в Україні велась ще з часів СРСР, всі процеси там документувались. Я допускаю, що можна посилити геологічну розвідку щоб знайти щось нове, на тих територіях які не дуже ретельно обстежували, але це не аудит, а процес до-розвідки корисних копалин. Вважаю, що ідею аудиту потрібно викинути на смітник. Нова розвідка повинна працювати безперервно. Свою землю потрібно вивчати", — зауважив експерт.

США зацікавлені у розробці українських родовищ рідкісних металів Фото: American Rare Earths

Він нагадав, що іноземці вже раніше брали участь у видобутку корисних копалин в Україні.

"Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc., яка працює з активами в Україні, уклала багаторічну угоду з міською владою Кривого Рогу на оренду 248 га землі. Ця територія є критично важливою для реалізації проекту розробки Шиманівського залізорудного родовища", — каже експерт.

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На думку економіста, до-розвідка старих родовищ, розвідка нових має відбуватись постійно. "Також потрібно враховувати, що при передачі родовищ іноземному інвестору його представники захочуть проводити власну експертизу, тому державне втручання в геологічну розвідку на вже відкритих покладах має носити більше контролюючий характер", — зауважив Віталій Шапран у коментарі Фокусу.

Нагадаємо, що зараз дані про запаси в Україні різних мінералів засекречені, а на минулому тижні Європейська Бізнес Асоціація навіть звернулась до уряду з проханням сприяти зняттю відповідних грифів та надала свої пропозиції.

Також на минулому тижні президент України Володимир Зеленський не підписав угоду про надання Сполученим Штатам доступу до рідкоземельних ресурсів, адже документ занадто зосереджений на інтересах США.

Раніше Фокус писав, які саме мінерали цікавлять американські корпорації.