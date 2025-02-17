Администрация Дональда Трампа подготовила соглашение о добыче в Украине редких и редкоземельных металлов, которое пока украинская власть не подписала. Экономист Виталий Шапран объяснил, зачем США украинские минералы и за чей счет должна происходить геологическая разведка в Украине.

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Мир меняется, и в новом мире, литий, титан, ниобий приобретают значения: эра космоса, электрокаров, новой электронники деформирует спрос на традиционные металлы. Об этом Фокусу рассказал экономист и экс-член совета НБУ Виталий Шапран. "Второй фактор — это большая затянувшаяся война, которая стоит США, ЕС и Украине очень дорого. Новая администрация в США совсем не против ее продолжать, но хочет придать ей коммерческий характер. Думаю, при таких условиях Украина будет себя чувствовать более уверенно", — отметил эксперт, комментируя вопрос будущего соглашения с США относительно добычи полезных минералов.

Во власти недавно заявили о необходимости провести аудит всех украинских месторождений, однако, по мнению Виталия Шапрана, аудит недр — это чистой воды выдумка, чтобы создать еще одну схему, из которой "высасывать бюджетные средства".

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"Геологическая разведка в Украине велась еще со времен СССР, все процессы там документировались. Я допускаю, что можно усилить геологическую разведку чтобы найти что-то новое, на тех территориях, которые не очень тщательно обследовали, но это не аудит, а процесс до-разведки полезных ископаемых. Считаю, что идею аудита нужно выбросить на свалку. Новая разведка должна работать непрерывно. Свою землю нужно изучать", — отметил эксперт.

США заинтересованы в разработке украинских месторождений редких металлов Фото: American Rare Earths

Он напомнил, что иностранцы уже ранее участвовали в добыче полезных ископаемых в Украине.

"Канадская горнорудная компания Black Iron Inc., которая работает с активами в Украине, заключила многолетнее соглашение с городскими властями Кривого Рога на аренду 248 га земли. Эта территория является критически важной для реализации проекта разработки Шимановского железорудного месторождения", — говорит эксперт.

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По мнению экономиста, до-разведка старых месторождений, разведка новых должна происходить постоянно. "Также нужно учитывать, что при передаче месторождений иностранному инвестору его представители захотят проводить собственную экспертизу, поэтому государственное вмешательство в геологическую разведку на уже открытых залежах должно носить больше контролирующий характер", — отметил Виталий Шапран в комментарии Фокусу.

Напомним, что сейчас данные о запасах в Украине различных минералов засекречены, а на прошлой неделе Европейская Бизнес Ассоциация даже обратилась к правительству с просьбой способствовать снятию соответствующих грифов и предоставила свои предложения.

Также на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский не подписал соглашение о предоставлении Соединенным Штатам доступа к редкоземельным ресурсам, ведь документ слишком сосредоточен на интересах США.

Ранее Фокус писал, какие именно минералы интересуют американские корпорации.