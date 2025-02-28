ЗМІ дізналися розклад візиту Зеленського до США: коли буде підписано угоду про копалини

За даними журналістів, офіційні зустрічі розпочнуться близько 16:30 за Києвом. Церемонія підписання угоди між Україною і США запланована на вечір за українським часом.

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Офіційний візит президента України Володимира Зеленського до США пройде 28 лютого. Під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом голова української держави має підписати угоду щодо спільного зі Штатами видобутку корисних копалин. Розклад заходів опублікували "Новини.LIVE".

Відповідно до графіка, що є в розпорядженні журналістів, зустрічі триватимуть з 9:30 ранку за місцевим часовим поясом і закінчаться ввечері. За київським часом розклад має такий вигляд:

з 16:30 до 17:00 Володимир Зеленський повинен провести закриту зустріч без журналістів з американськими сенаторами;

з 17:45 до 18:00 український лідер приїде до Білого дому;

з 18:00 до 18:05 відбудеться офіційна церемонія зустрічі президентів України та США у лобі західного крила Білого дому, у кімнаті Рузвельта (конференц-залі в західному крилі) Зеленський залишить запис у Книзі почесних гостей;

з 18:05 до 18:35 Зеленський і Трамп проведуть зустріч в Овальному кабінеті, перед цим запланована невелика пресконференція;

з 18:35 до 19.35 пройде робочий обід президентів в Урядовій кімнаті у форматі 1+9;

з 19:35 до 19:55 виділено час на коротку підготовку до наступного заходу;

з 19:55 до 20:00 Володимир Зеленський і Дональд Трамп перейдуть до місця зустрічі з пресою;

з 20:00 до 20:05 відбудеться церемонія підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови у східному крилі Білого дому;

з 20:05 до 20:25 президенти після підписання документа зроблять заяви для журналістів і дадуть відповіді на питання;

з 20:30 до 20:40 Зеленський і Трамп переїдуть до Резиденції;

з 23:00 до 00:00 заплановано виступ Зеленського в Інституті Хадсона, де він відповість на питання запрошених;

з 01:50 до 02:00 президент України приїде до Українського дому у Вашингтоні;

з 02:00 до 03:00 Володимир Зеленський проведе зустріч із представниками української громади у Сполучених Штатах.

Крім того, на сайті телеканалу Fox News повідомляється, що Володимир Зеленський дасть ексклюзивне інтерв'ю ведучому Брету Баєру для програми "Спеціальний звіт" 28 лютого о 18:00 за північноамериканським східним часом (близько 1:00 за Києвом).

Fox News анонсує ексклюзивне інтерв'ю з Зеленським 28 лютого Фото: Скриншот

Інформагентство "Інтерфакс-Україна" 28 лютого повідомляло з посиланням на дані ресурсу FlightAware, що літак A319 президента України Володимира Зеленського приземлився в США на військовій авіабазі Joint Base Andrews о 17:59 27 лютого за східним часовим поясом.

Нагадаємо, 27 лютого президент США Дональд Трамп провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої заявив, що він "упевнений у швидкому досягненні миру". Американський лідер також заявив, що Україну не буде прийнято до НАТО, сказав, що відчуває "певну напругу" у відносинах з Володимиром Зеленським, а з представниками РФ ідуть "хороші переговори". Водночас на запитання журналіста про його допис у мережі Truth Social, в якому він назвав Зеленського диктатором, Трамп відповів, що "не може повірити, що казав це".

Також 27 лютого видання The Economist із посиланням на джерела в уряді писало, що Зеленський не має наміру підписувати угоду щодо рідкоземельних металів, якщо в ній не буде прописано чіткі гарантії безпеки для України.

26 лютого Володимир Зеленський під час пресконференції оцінив угоду зі США. За його словами, з кінцевого варіанту прибрали "борг" України та несправедливі умови інвестицій і додали речення про гарантії безпеки.