"Вдарила" по Білорусі раніше за Захід: Лукашенко пояснив, чому не захищав би Україну

Білоруський лідер запевнив, що не знав завчасно про плани Кремля щодо вторгнення, і розповів про свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Журналісти спробували знайти докази його словам, але натомість виявили іншу версію подій.

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Білорусь не стала б на захист України, навіть якби знала завчасно про вторгнення 2022 року, через "економічну війну". Про це в інтерв’ю блогеру Маріо Науфалу заявив лідер країни Олександр Лукашенко, як передали 5 березня у виданні "Зеркало".

"Мене часто запитують, чи я знав про те, що ця війна розпочнеться у лютому три роки тому. Ні, я не знав. Але якби знав, я б Україну тоді не захищав. Тому що в цей момент ми вже перебували в стадії економічної війни з Україною", — сказав він.

Лукашенко уточнив, що йдеться про санкції, запроваджені раніше, ніж до подібних дій вдалися США і Захід.

"Вони заарештували тисячі наших залізничних вагонів із товарами. Досі не повернули. І близько тисячі великовантажних автомобілів. То чому я мав захищати Україну? Тобто Україна пішла на ескалацію відносин із Білоруссю раніше, ніж американці та весь Захід", — підкреслив він.

Однак у ЗМІ повідомили, що згаданий арешт відбувся вже після початку повномасштабної війни й вторгнення російських сил, зокрема з території Білорусі.

"Тому нам нема чого дорікати. Проте ми виступили за те, щоб не було війни, щоб був мир. То була наша позиція. І я в перші дні війни зателефонував (Володимиру, — ред.) Зеленському і йому все це розповів", — зауважив Лукашенко.

Він згадав що попередив президента України про прихід нової адміністрації в США, через що "політика зміниться" і Зеленського "ніхто не підтримуватиме у війні".

"Так і сталося. Все було передбачено. Не тому, що я великий провісник. Але все, що я сказав, це в засобах масової інформації. Запис є відповідним. Все це і сталося", — додав білоруський лідер.

Журналісти не змогли знайти докази словам політика. Однак про розмову з Лукашенком згадував Зеленський. Щоправда, бачення розмови дещо відрізняється.

"Він казав: "Це не я, з моєї території пускали ракети, і пускав (Володимир, — ред.) Путін". Це його слова, маю свідків. Він мені казав: "Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін…"", — ділився український президент.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у Кремлі не можуть повірити, що президент США Дональд Трамп "втілює всі мрії Володимира Путіна щодо України". У Москві побоюються, що зміна політики Вашингтона — це "пастка".

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду отримати офіційну відповідь щодо ймовірного припинення військової допомоги від США. З його слів, "люди не повинні здогадуватись", а обидві країни "заслуговують на поважний діалог".