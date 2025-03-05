"Ударила" по Беларуси раньше Запада: Лукашенко объяснил, почему не защищал бы Украину

Белорусский лидер заверил, что не знал заранее о планах Кремля по вторжению, и рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты попытались найти доказательства его словам, но вместо этого обнаружили другую версию событий.

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Беларусь не стала бы на защиту Украины, даже если бы знала заблаговременно о вторжении в 2022 году, из-за "экономической войны". Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил лидер страны Александр Лукашенко, как передали 5 марта в издании "Зеркало".

"Меня часто спрашивают, знал ли я о том, что эта война начнется в феврале три года назад. Нет, я не знал. Но если бы знал, я бы Украину тогда не защищал. Потому что в этот момент мы уже находились в стадии экономической войны с Украиной", — сказал он.

Лукашенко уточнил, что речь идет о санкциях, введенных ранее, чем к подобным действиям прибегли США и Запад.

"Они арестовали тысячи наших железнодорожных вагонов с товарами. До сих пор не вернули. И около тысячи большегрузных автомобилей. Так почему я должен был защищать Украину? То есть Украина пошла на эскалацию отношений с Беларусью раньше, чем американцы и весь Запад", — подчеркнул он.

Однако в СМИ сообщили, что упомянутый арест состоялся уже после начала полномасштабной войны и вторжения российских сил, в том числе с территории Беларуси.

"Поэтому нам нечего упрекать. Однако мы выступили за то, чтобы не было войны, чтобы был мир. Это была наша позиция. И я в первые дни войны позвонил (Владимиру, — ред.) Зеленскому и ему все это рассказал", — отметил Лукашенко.

Он вспомнил что предупредил президента Украины о приходе новой администрации в США, из-за чего "политика изменится" и Зеленского "никто не будет поддерживать в войне".

"Так и произошло. Все было предусмотрено. Не потому, что я великий предсказатель. Но все, что я сказал, это в средствах массовой информации. Запись является соответствующей. Все это и произошло", — добавил белорусский лидер.

Журналисты не смогли найти доказательства словам политика. Однако о разговоре с Лукашенко упоминал Зеленский. Правда, видение разговора несколько отличается.

"Он говорил: "Это не я, с моей территории пускали ракеты, и пускал (Владимир, — ред.) Путин". Это его слова, есть свидетели. Он мне говорил: "Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин..."", — делился украинский президент.

Напомним, по данным СМИ, в Кремле не могут поверить, что президент США Дональд Трамп "воплощает все мечты Владимира Путина относительно Украины". В Москве опасаются, что изменение политики Вашингтона — это "ловушка".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству получить официальный ответ относительно вероятного прекращения военной помощи от США. По его словам, "люди не должны догадываться", а обе страны "заслуживают уважительного диалога".