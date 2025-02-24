Годовой бюджет регионов за один квадратный километр: сколько РФ тратит на оккупацию Украины

На 2025 год Госдума РФ заложила увеличение расходов на войну до 13,5 трлн рублей, то есть 37,1 млрд в день. Это меньше, чем бюджет четырех российских регионов на год.

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Расходы РФ на войну за три года полномасштабного вторжения составили 22,2 триллиона рублей (около 248,5 миллиарда долларов), а захват одного квадратного километра украинской территории обходился россиянам в 316 миллиардов рублей, пишет The Moscow Times.

Журналисты отмечают, что в 2022 году Государственная дума РФ заложила в федеральный бюджет 4,7 трлн рублей на "национальную оборону", в 2023 году сумма выросла до 6,8 трлн рублей, а в 2024 году расходы на эту статью составили уже 10,7 трлн рублей.

По подсчетам экспертов аналитической платформы Russia Matters при Гарвардской школе Кеннеди, с 2022 года Россия оккупировала украинскую территорию площадью 70,05 тыс. квадратных километров. Таким образом, один квадратный километр захваченной территории Украины обходился россиянам в 316 млрд рублей.

Авторы материала отмечают, что это превышает годовые бюджеты регионов РФ на 83%. Только 14 из 83 российских регионов имеют бюджеты на год, больше 316 млрд рублей. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан и др.

При этом в бюджет на 2025 год заложено дальнейшее увеличение расходов на войну до 13,5 трлн рублей — то есть 260 млрд рублей в неделю. Четыре российских региона — Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ — за год тратят меньше средств, чем российская армия за один день на войну против Украины (37,1 млрд рублей).

Напомним, 24 февраля в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько российских самолетов, ракет и "Шахедов" сбила ПВО Украины за три года полномасштабного вторжения РФ.

Европейские партнеры 24 февраля объявили о новых пакетах помощи для Украины, в которые входит вооружение, боеприпасы и финансовая поддержка.