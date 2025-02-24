Річний бюджет регіонів за один квадратний кілометр: скільки РФ витрачає на окупацію України

На 2025 рік Держдума РФ заклала збільшення витрат на війну до 13,5 трлн рублів, тобто 37,1 млрд на день. Це менше, ніж бюджет чотирьох російських регіонів на рік.

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Виитрати РФ на війну за три роки повномасштабного вторгнення склали 22,2 трильйона рублів (близько 248,5 мільярда доларів), а захоплення одного квадратного кілометра української території обходилося росіянам у 316 мільярдів рублів, пише The Moscow Times.

Журналісти зазначають, що у 2022 році Державна дума РФ заклала до федерального бюджету 4,7 трлн рублів на "національну оборону", у 2023 році сума зросла до 6,8 трлн рублів, а у 2024 році витрати на цю статтю склали вже 10,7 трлн рублів.

За підрахунками експертів аналітичної платформи Russia Matters при Гарвардській школі Кеннеді, з 2022 року Росія окупувала українську територію площею 70,05 тис. квадратних кілометрів. Таким чином, один квадратний кілометр захопленої території України обходився росіянам у 316 млрд рублів.

Автори матеріалу зауважують, що це перевищує річні бюджети регіонів РФ на 83%. Тільки 14 з 83 російських регіонів мають бюджети на рік, більші за 316 млрд рублів. Серед них Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан тощо.

Водночас в бюджет на 2025 рік закладено подальше збільшення розходів на війну до 13,5 трлн рублів — тобто 260 млрд рублів на тиждень. Чотири російські регіони — Єврейська автономна область, Інгушетія, Калмикія і Ненецький автономний округ — за рік витрачають менше коштів, ніж російська армія за один день на війну проти України (37,1 млрд рублів).

Нагадаємо, 24 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки російських літаків, ракет і "Шахедів" збила ППО України за три роки повномасштабного вторгнення РФ.

Європейські партнери 24 лютого оголосили про нові пакети допомоги для України, до яких входить озброєння, боєприпаси та фінансова підтримка.