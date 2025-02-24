Миротворці, мільярди допомоги й зброя: яку підтримку 24 лютого оголосили партнери України

У треті роковини початку повномасштабної війни лідери цілої низки країн оголосили нові пакети допомоги для України. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що на рішучі кроки залишається не так багато часу — лише кілька місяців.

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24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення ЗС РФ, відбувся саміт "Підтримуй Україну". Фокус зібрав заяви європейських лідерів про нову допомогу, які пролунали під час зустрічі.

Допомога Україні від Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив новий пакет допомоги, який включає техніку.

"Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV III. Ми передамо 2 броньовані машини бойової підтримки, на яких українські військові незабаром пройдуть підготовку в Німеччині. Ми також надамо системи посадки літаків F-16 (…), а також 4 авіаційні тренажери для F-16 – вони будуть передані у найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги", — заявив він.

Окрім того, Канада пообіцяла надати Україні першу частину допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів, яка фінансується коштом надходжень від заморожених російських активів.

Допомога Україні від Данії

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що на ухвалення важливих рішень є лише кілька місяців, а потім буде вже запізно. Вона закликала союзників підсилити підтримку України вже зараз.

На сайті уряду Данії опублікували заяву, що країна виділяє на підтримку України приблизно 2 мільярди данських крон, тобто понад 190,5 мільйонів доларів. Ці кошти підуть, зокрема, на боєприпаси для Сил оборони на створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії.

Допомога Україні від Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив новий пакет військової підтримки на мільярд євро на 2025 рік.

Допомога Україні від Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про найбільший пакет допомоги Україні — розміром у 4,5 мільярда фунтів (понад 5,5 мільярда доларів). Також він оголосив про найбільший пакет санкцій з перших днів повномасштабної війни проти компаній Росії й КНР, які надсилають військові компоненти.

"Велика Британія з вами сьогодні й кожного дня", — наголосив політик.

Він зауважив, що Сполучене Королівство готове підтримати гарантії безпеки для України своїми військами.

Допомога Україні від Норвегії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що країна виділяє 1 мільярд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних українців. Він додав, що на енергетику для України буде виділено 300 мільйонів євро, а ще 300 мільйонів євро — на прямі інвестиції в українську промисловість.

Допомога Україні від Швеції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив пакет у 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України.

У статті для газети Svenska Dagbladet він з міністеркою енергетики Еббою Буш та міністром освіти Йохан Персон інформував, що Швеція планує закупівлю систем ППО на загальну суму 1,2 мільярда крон (понад 65,7 мільйона доларів).

Зокрема, йшлося про закупівлю систем ППО Robot 70 і Tridon Mk2 для України. Окрім того, у межах міжнародної співпраці Швеція передасть ракети для тих комплексів, які вже використовують Сили оборони, та переносні засоби ППО.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія опублікувала заяву про новий пакет підтримки на сайті МЗС. Йдеться про виділення 4,5 мільйона євро на другу фазу PFRU (Фонд партнерства для стійкої України), тобто на 2025–2027 роки.

"PFRU зміцнює стійкість регіонів і громад до криз, підтримуючи раннє відновлення та реагуючи на гострі базові послуги та потреби в екстреній допомозі. Підтримка також буде спрямована на довгострокову діяльність, спрямовану на сприяння миру та діяльність, яка сприятиме національній ідентичності та єдності", — пояснили у фінському міністерстві.

Проєкт підтримує такі вразливі групи, як жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також сприяє поверненню переселених насильно дітей та пошуку зниклих безвісти на війні.

На першу фазу фонду (2022-2024) було виділено загалом 4,3 мільйона євро.

Допомога Україні від ЄС

Пресслужба Єврокомісії опублікувала заяву президентки Урсули фон дер Ляєн.

"Європа тут, щоб зміцнити Україну в цей критичний момент. Я можу оголосити, що новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України надійде вже в березні", — зазначається у ній.

Також фон дер Ляєн наголосила на важливості прискорення негайних постачань зброї й боєприпасів. Вона запевнила, що це буде в основі роботи ЄС в найближчі тижні. Також 24 лютого європейці приймають 16-й пакет санкцій.

Нагадаємо, у Politico повідомили, що президент Франції Емманюель Макрон 24 лютого зустрічається з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні. За даними ЗМІ, він запропонує Білому дому план, який, зокрема, включатиме готовність розмістити миротворців в Україні.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні "Підтримуй Україну" наголосив, що Росії нині довіряти не можна. Він заявив про готовність до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".