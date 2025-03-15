МИД Украины назвало Лукашенко "тараканом": какова причина скандала (видео)

Александру Лукашенко не стоит обращаться к энтомологии, оскорбляя главу украинского государства, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

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Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сделал замечание президенту Беларуси Александру Лукашенко. Лукашенко во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой оскорбительно высказался в сторону президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего и появилась реакция. Сообщение с оценкой слов белорусского главы государства появилось в аккаунте Тихого в соцсети X (Twitter).

Тихий опубликовал сообщение о Лукашенко днем 15 марта, реагируя на статью белорусского портала "Наша нива". Украинский чиновник заявил, что человеку, который поддерживает вторжение РФ, не следует оскорблять Зеленского. Подытоживая протест, он сравнил президента Беларуси с самым противным насекомым.

"Кроме того, переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану", — написал Тихий.

Заявление МИД Украины — реакция Тихого на слова Лукашенко Фото: Скриншот

В сети можно отыскать слова Лукашенко, которые задели спикера МИД Украины. 13 марта, во время визита в Москву, политик дал интервью телеведущей-пропагандистке Скабеевой. В какой-то момент он начал грустить из-за того, что Украина по неизвестной причине воюет с РФ. После этого президент Беларуси припомнил, как Зеленский не прислушивался к советам, поэтому обозвал его "гнидой".

На страницах соцсетей главы МИД Украины Андрея Сибиги и на ресурсах министерства не отыскалось реакции на высказывание Лукашенко и реакцию Тихого.

Отметим, президент Беларуси во время визита в Москву встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время пресс-конференции он заявил, что россияне имеют "козыри", которыми принудят украинцев к капитуляции. Кроме того, появилась реакция на 30-дневное перемирие: по его словам, он не верит, что Украина согласится прекратить огонь. Еще одно заявление Лукашенко — это просьба предоставить Беларуси ракеты "Орешник", которыми хвастался Путин.

Напоминаем, 5 марта белорусский глава государства объяснил, почему не защитил Украину, когда на нее напала Россия. Тем временем издание Sky News рассказало об "особой игре" Путина, который на восемь часов отложил переговоры о перемирии ради визита Лукашенко.