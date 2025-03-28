Россия под властью ООН: Путину дали ответ на идею о "временном управлении" в Украине

Министерство иностранных дел Украины предложило, чтобы ООН временно управляла Россией, начиная с Воркуты. Россияне выиграли бы от любого правительства, кроме подконтрольного Владимиру Путину.

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Такую идею озвучил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Путин ранее заявил о необходимости ввести в Украине "временное управление" под эгидой ООН и провести выборы. Москва сможет подписать "легитимные документы" с новыми властями, которые будут надежными.

Тихий выступил с контрпредложением: Путин тратит миллиарды долларов на преступную войну с Украиной, поэтому любые другие власти будут лучше для простых россиян.

Свой твит Тихий сопроводил фотографией пейзажа российской деревни. На картинке можно увидеть лужи, покосившиеся деревянные дома и машины в грязи.

В Офисе президента Украины тоже комментировали требования Путина. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин считает, что российскому лидеру надо выпить таблетки для запуска мозговой активности.

Белый дом заявил, что управление в Украине определяется согласно Конституции и волеизъявления народа.

Напомним, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф говорил о вероятном проведении президентских выборов в Украине. По его словам, данный вопрос "уже условлен".

Фокус ранее писал, как команда Трампа ведет секретные переговоры с политическими оппонентами Зеленского. Вместе они проговаривали возможность проведения досрочных выборов.