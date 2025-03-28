Росія під владою ООН: Путіну дали відповідь на ідею про "тимчасове управління" в Україні

Міністерство закордонних справ України запропонувало, щоб ООН тимчасово керувала Росією, починаючи з Воркути. Росіяни виграли б від будь-якого уряду, окрім підконтрольного Володимиру Путіну.

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Таку ідею озвучив речник МЗС України Георгій Тихий.

Путін раніше заявив про необхідність ввести в Україні "тимчасове управління" під егідою ООН і провести вибори. Москва зможе підписати "легітимні документи" з новою владою, яка буде надійною.

Тихий виступив із контрпропозицією: Путін витрачає мільярди доларів на злочинну війну з Україною, тому будь-яка інша влада буде кращою для простих росіян.

Свій твіт Тихий супроводив фотографією пейзажу російського села. На картинці можна побачити калюжі, похилені дерев'яні будинки і машини в багнюці.

В Офісі президента України теж коментували вимоги Путіна. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин вважає, що російському лідеру треба випити пігулки для запуску мозкової активності.

Білий дім заявив, що управління в Україні визначається відповідно до Конституції та волевиявлення народу.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стівен Віткофф говорив про ймовірне проведення президентських виборів в Україні. За його словами, це питання "вже домовлено".

Фокус раніше писав, як команда Трампа веде секретні переговори з політичними опонентами Зеленського. Разом вони проговорювали можливість проведення дострокових виборів.