Путин предложил установить в Украине "временную власть": в Белом доме отреагировали

В США отметили, что управление в Украине определяется конституцией страны и ее народом.

Related video

Управление в Украине определяется ее конституцией и народом Украины. Таким образом в Белом доме отреагировали на заявление президент Российской Федерации Владимира Путина относительно введения в Украине "временного управления под эгидой ООН", пишет Reuters

"Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос относительно высказываний Путина о временной администрации, заявил, что система управления в Украине определяется ее конституцией и народом страны", — говорится в сообщении.

Заявление Путина о временном управлении Украины под эгидой ООН

Напомним, ранее Владимир Путин предложил ввести временное управление Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций, чтобы провести выборы. Он уточнил, что с новоизбранным руководством можно будет подписывать "легитимные документы", которые будут "надежными" и признанными во всем мире. По его словам, пока РФ не понимает с кем можно подписывать какие-то документы в Украине, а нынешние гражданские органы власти в Украине не являются законными из-за отсутствия выборов президента.

На заявление отреагировали в Офисе президента Украины. В частности, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Владимиру Путину следует выпить таблеток для запуска мозговой активности, если он до сих пор не понимает с кем нужно сотрудничать для завершения российско-украинской войны.