Вибори в Білорусі: результати екзит-полів, реакція опозиції та України (фото)

За Олександра Лукашенка, за попередніми даними, віддали свій голос 87,6% білорусів. Тим часом білоруси у Варшаві влаштували протест проти його режиму.

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Стали відомі перші результати екзит-полів виборів президента в Білорусі. Про це повідомляє Belta.

За главу держави Олександра Лукашенка, за попередніми даними, віддали свій голос 87,6% білорусів. Його опонент Олег Гайдукевич отримав 1,8%, Анна Канопацька — 1,6%, Сергій Сиранков — 2,7%, а Олександр Хижняк — 1,2%.

5,1% білорусів проголосували "проти всіх".

Тим часом лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликає Захід не визнавати вибори президента Білорусі, адже їх не можна назвати саме виборами, пише видання Delfi.

26 січня білоруси на чолі з Тихановською влаштували протест у Варшаві.

"Дякую усім, хто сьогодні виходить на акції… Ми продовжуємо разом робити кроки, аби повернути собі нашу країну. Поки ми разом — ми все здолаємо. І обовʼязково повернемося додому", — написала опозиціонерка.

Білоруси влаштували протест у Варшаві Фото: Скріншот Білоруси влаштували протест у Варшаві Фото: Скріншот

Зазначимо, що Лукашенко керує РБ з 1994 року.

Реакція України на вибори в Білорусі

Під час брифінгу для представників українських та іноземних ЗМІ речник МЗС України Георгій Тихий відповів на запитання журналіста щодо офіційної позиції України стосовно легітимності президентських виборів у РБ.

"Для нас очевидно, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником і співучасником Путіна у його війні проти України, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу. Вважаємо, що обидва диктатори продовжать імітувати бурхливу боротьбу із так званими "загрозами колективного Заходу", якими вони залякують своїх громадян і які не мають жодних підстав", – сказав Тихий.

Оскільки Київ не бачить жодних передумов для відновлення контактів з Лукашенком, питання визнання його легітимності не є актуальним.

Україна солідарна з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних та прозорих виборів.

Реакція ЄС

Європейський союз назвав президентські вибори в РБ, що відбуваються 26 січня, нелегітимними і пригрозив новими санкціями.

"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною. Безжальні й безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті й доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності", – йдеться у спільній заяві верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас і єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Нагадаємо, Лукашенко відреагував на жест Ілона Маска на інавгурації Трампа.

Раніше Фокус писав про "річницю" правління Лукашенка та його обіцянки 1994 року.