"Збожеволіли й одуріли від великих грошей": Лукашенко засудив Маска за скандальний жест (відео)

Білоруський президент заявив, що під цим жестом нацисти здійснювали Голокост, але жоден єврей нібито не засудив американського мільярдера.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 січня в Мінську прокоментував жест Ілона Маска, зроблений на інавгурації Дональда Трампа, і висловив обурення, пов'язавши цей жест із нацистською символікою. Відповідаючи на запитання італійського журналіста, білоруський лідер заявив, що американці і сам Маск "очманіли і одуріли".

Лукашенко різко висловився про те, що він назвав "зигуванням" Маска. За його словами, такі дії є неповагою до жертв нацизму, особливо з огляду на трагічний досвід Білорусі під час Другої світової війни.

"Чим би вони це не обґрунтовували, коли він там зігує відкрито, це знахабніли американці вже і цей Маск..." — сказав Лукашенко.

Також він висловив здивування з приводу того, що світова спільнота, зокрема представники єврейської діаспори, проігнорували цей жест, і жоден єврей нібито не засудив американського мільярдера.

"Зауважте як євреї це проковтнули. Жоден єврей Маска не засудив і не сказав Трампу — "що ви робите там?". Що ти виходиш на екран і на мільйони людей зигуєш. Кому ти добро приніс?" — додав білоруський президент.

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Лукашенко також акцентував на тому, що в Білорусі занадто добре знають, що таке нацистська символіка та її наслідки. Втрати країни в роки війни оцінюються як одні з найвищих серед європейських держав, оскільки населення було частково знищене, а інфраструктура стерта з лиця землі.

"Білорусь заплатила страшну ціну за боротьбу з нацизмом, і нас звинувачують у його пропаганді? Це безумці, які знахабніли та здуріли від великих грошей. Треба засуджувати за нацизм не нас і не Радянський Союз. А ось він, живий", — підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху не критикував скандальний жест Ілона Маска. За його словами, на американського бізнесмена "звели брехливий наклеп" і жест під час інавгурації Дональда Трампа не означає нічого поганого.