"Збожеволіли й одуріли від великих грошей": Лукашенко засудив Маска за скандальний жест (відео)
Білоруський президент заявив, що під цим жестом нацисти здійснювали Голокост, але жоден єврей нібито не засудив американського мільярдера.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 січня в Мінську прокоментував жест Ілона Маска, зроблений на інавгурації Дональда Трампа, і висловив обурення, пов'язавши цей жест із нацистською символікою. Відповідаючи на запитання італійського журналіста, білоруський лідер заявив, що американці і сам Маск "очманіли і одуріли".
Лукашенко різко висловився про те, що він назвав "зигуванням" Маска. За його словами, такі дії є неповагою до жертв нацизму, особливо з огляду на трагічний досвід Білорусі під час Другої світової війни.
"Чим би вони це не обґрунтовували, коли він там зігує відкрито, це знахабніли американці вже і цей Маск..." — сказав Лукашенко.
Також він висловив здивування з приводу того, що світова спільнота, зокрема представники єврейської діаспори, проігнорували цей жест, і жоден єврей нібито не засудив американського мільярдера.
"Зауважте як євреї це проковтнули. Жоден єврей Маска не засудив і не сказав Трампу — "що ви робите там?". Що ти виходиш на екран і на мільйони людей зигуєш. Кому ти добро приніс?" — додав білоруський президент.Важливо
Лукашенко також акцентував на тому, що в Білорусі занадто добре знають, що таке нацистська символіка та її наслідки. Втрати країни в роки війни оцінюються як одні з найвищих серед європейських держав, оскільки населення було частково знищене, а інфраструктура стерта з лиця землі.
"Білорусь заплатила страшну ціну за боротьбу з нацизмом, і нас звинувачують у його пропаганді? Це безумці, які знахабніли та здуріли від великих грошей. Треба засуджувати за нацизм не нас і не Радянський Союз. А ось він, живий", — підкреслив Лукашенко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху не критикував скандальний жест Ілона Маска. За його словами, на американського бізнесмена "звели брехливий наклеп" і жест під час інавгурації Дональда Трампа не означає нічого поганого.